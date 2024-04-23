В РФ предложили маркировать все товары параллельного импорта

Все товары, ввезенные по параллельному импорту, необходимо маркировать. Такое предложение бизнеса содержится в проекте доклада ФАС о развитии конкуренции по итогам 2023 года, передают «Известия».
Торгово-промышленная палата, например, считает, что компании также должны отчитываться о введении в оборот продукции — вплоть о реализации конечному потребителю.
Роспотребнадзоре тоже поддержали эту идею, отметив ее эффективность против контрафакта. Тем не менее, не все эксперты разделяют это мнение, отмечая то, что фальсификат до сих пор попадает к покупателям, несмотря на маркировку.
Сейчас параллельный импорт касается 40 категорий товаров. По оценкам бизнеса, такой подход позволил снизить среднюю цену продукции в различных товарных группах от 7 до 50%.
Минпромторг 28 марта 2022 года предложил отменить ответственность за параллельный импорт продукции, которая «необходима для насыщения потребительского рынка». ФАС выступила за то, чтобы распространить параллельный импорт на все товары, лишь за определенными исключениями.
Кабмин 30 марта разрешил параллельный импорт, то есть ввоз в РФ «востребованных оригинальных товаров» иностранного производства без согласия правообладателей.
Фото на обложке: Unsplash
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