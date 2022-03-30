Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта в РФ по отдельным видам продукции. Перечень таких товаров должен будет определить Минпромторг.

«Еще один подписанный документ касается так называемого параллельного импорта. Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя», — сообщил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Минпромторг ранее подготовил проект постановления, который снимает ответственность за параллельный импорт. Распространить меру предлагается на определенный перечень продукции, которая «необходима для насыщения потребительского рынка».

ФАС ранее выступила за то, чтобы распространить параллельный импорт на все товары, лишь за определенными исключениями. Идею поддержало и бизнес-объединение «Опора России».

Что такое параллельный импорт

Параллельный («серый») импорт предусматривает ввоз на территорию страны оригинальных товаров, имеющих маркировку товарным знаком, лицами, не имеющими согласия от правообладателя на их ввоз. Как правило, такая продукция поступает в страну через параллельные, альтернативные каналы, а не через работу с аккредитованным дистрибьютором.

В России за ввоз продукции без разрешения правообладателя предусмотрена обязанность выплатить ему компенсацию до 5 млн рублей. Кроме того, все ввезенные таким образом товары подлежат изъятию и уничтожению.