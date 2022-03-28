Минпромторг предложил легализовать серый импорт

Минпромторг предложил отменить ответственность за так называемый параллельный (серый) импорт, то есть ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя.

Минпромторг подготовил проект постановления, который снимает ответственность за параллельный импорт, сообщили «Известия». Распространить меру предлагается на определенный перечень продукции, которая «необходима для насыщения потребительского рынка». Перечь будет составлен с учетом предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает за то, чтобы распространить параллельный импорт на все товары, лишь за определенными исключениями. Параллельный импорт предусматривает ввоз оригинальной продукции, произведенной непосредственно правообладателем или с его согласия, подчеркнули в антимонопольном ведомстве.

Поэтому такой подход не приведет к увеличению контрафактных товаров в РФ. Нормы и требования по безопасности, качеству и разрешительной документации на продукцию продолжат действовать, добавили в ФАС.

Эту идею поддерживает «Опора России». По словам главы бизнес-организации Александра Калинина, такая мера позволит обойти запрет ряда западных компаний на поставки их продукции в Россию. «Если сейчас излишне забюрократизировать процедуру параллельного импорта, то из здравой идеи можно получить пустые полки в магазинах», — считает он.

В правительстве сообщили, что вопрос параллельного импорта в настоящее время прорабатывается отраслевыми министерствами.

Параллельный импорт предполагает ввоз на территорию страны оригинальных товаров, имеющих маркировку товарным знаком, лицами, не имеющими согласия от правообладателя на их ввоз. Как правило, такой ввоз происходит через параллельные, альтернативные каналы, а не через работу с аккредитованным дистрибьютором.

Сейчас за ввоз в Россию продукции без разрешения правообладателя предусмотрена обязанность выплатить ему компенсацию до 5 млн рублей. Кроме того, все ввезенные таким образом товары подлежат изъятию и уничтожению.

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