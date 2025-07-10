Курьеры слишком медленные: e-commerce уходит в гиперлокальность — с роботами, дарксторами и ИИ на складах

По итогам 2024 года объём e-commerce в России вырос на 45% и достиг 19,9 трлн рублей, следует из данных АКИТ. Это не просто рекорд — это новая логика потребления. Бум онлайн-торговли продолжает набирать обороты, и в 2025 году повестку будет диктовать не только ассортимент, но и доставка как сервис.

«Во многом это объясняется переходом большинства потребителей на онлайн-шопинг и ростом популярности доставки», — комментирует Иван Ишуткин, руководитель направления экспресс и грузовой доставки в сервисе «Яндекс Доставка».

Маркетплейсы стали новой розницей

Ритейл окончательно превратился в приложение: маркетплейсы теперь — не альтернатива офлайну, а его замена. И их главная точка роста — не новые витрины, а скорость логистики.

«Так, по данным АКИТ, объем интернет-торговли в стране за 2024 год вырос на 41% и составил почти девять триллионов рублей. Из этой суммы 97% — онлайн-покупки в российских интернет-магазинах и на отечественных маркетплейсах. Последние остаются самым крупным каналом онлайн-покупок — 42% россиян часто заказывают там товары, 31% делает это время от времени, а 14% — всегда», — перечислил эксперт.

Роботы на районе

Пользователи больше не готовы ждать даже день. Им нужно «здесь и сейчас» — без сервисного сбора и курьера с задержкой. В 2025 году ключевым трендом логистики, по прогнозу Ишуткина, станет гиперлокальная доставка — в пределах одного района или квартала.

«Современный покупатель ожидает, что доставка будет одновременно быстрой, бесплатной и удобной — с возможностью получить заказ прямо до двери», — отмечает эксперт.

Уже сейчас в некоторых районах Москвы можно встретить роботов-доставщиков: тихо, стабильно, без жалоб на погоду.

«Этот формат, в первую очередь, актуален для поставщиков скоропортящихся товаров, в том числе цветов. Он быстрее и эффективнее более длительной по времени доставки по городу, что положительно отражается на плотности заказов и лояльности потребителей. Вместе с тем, гиперлокальные решения предполагают обязательные затраты на развитие сети дарксторов, благодаря которым и обеспечивается оперативность», — обозначил преимущества и возможные сложности аналитик.

Логистика без людей: склады переходят в режим AI

Управление логистикой становится делом не водителей и кладовщиков, а системных инженеров и алгоритмов. Ускорение требует точности, а точность — автоматизации. Искусственный интеллект всё глубже станет проникать в работу все большего количества компаний.

«Привычным делом на складах станут автоматизированные системы хранения, различные комплексы из стеллажей и специальные подъемно-транспортные механизмы, которые могут перемещать груз с высокой точностью и без участия человека», — поясняет Ишуткин.

Что это меняет

Гонка в e-commerce больше не про скидки — она про время и алгоритмы. Кто быстрее довозит, тот и получает клиента. Дарксторы становятся новой инфраструктурой, а ИИ — его управляющим.

Сейчас логистика ещё в процессе адаптации, но через пару лет «человек» в доставке станет скорее исключением. И весь рынок это уже понимает.

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