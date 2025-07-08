E-commerce хочет защиту от налоговой неопределtнности: в маркетплейсах просят завести «код идентичности» для ПВЗ

Ассоциация участников рынка электронной коммерции предложила ввести отдельные ОКВЭДы для пунктов выдачи заказов. Повод — грядущая налоговая реформа, которая может ударить по прибыльности e - commerce , если не отделить ПВЗ от остального ритейла. Минэкономразвития и ФНС уже получили обращение. Письмо также оказалось в распоряжении издания «Ведомости».

200 тысяч ПВЗ — и ни одного кода

АУРЭК предлагает ввести коды 53.20.32 и 52.10.30, которые четко определят деятельность ПВЗ, включая прием, хранение и выдачу товаров. Специалисты отмечают, что введение отдельного кода не только упростит взаимодействие с государственными учреждениями, но и поможет уменьшить регуляторные риски, что становится особенно актуальным на фоне ожидаемых налоговых реформ.

Так, генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров напомнил, что такая идея не нова для отрасли и ее обсуждение ведется давно. Он рассказал, что в стране работают свыше 200 тыс. пунктов выдачи, из них более 139 тыс. относятся к крупнейшим маркетплейсам. Эксперт добавил, что реализация данной инициативы предоставит государству средства для более адаптивной поддержки этого сегмента, что крайне важно в свете грядущих перемен в налоговом законодательстве.

Минэкономразвития и Росстат готовы обсуждать

Заместитель директора департамента секторов экономики Минэкономразвития Владислав Кудашов указал на готовность ведомства изучить предложенные инициативы. Однако он обратил внимание, что любые корректировки могут быть осуществлены исключительно на основе действующих нормативно-правовых актов.

В свою очередь, Росстат, который отвечает за обязательное согласование таких изменений, также выразил готовность рассмотреть проект обновлений в ОКВЭД, что создает возможности для дальнейших обсуждений.

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