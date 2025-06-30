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Wildberries хотел крутить деньги, но после претензий ФАС решил «откатить»

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Крупнейший российский маркетплейс Wildberries пошел на попятный после вмешательства ФАС. С новых селлеров сняли обязанность открывать счета в собственном банке маркетплейса, теперь они могут выбирать сами, где обслуживаться. Победа одержана, но в Wildberries пригрозили: если счета нет, то проверки будут жестче. Эксперты также рекомендуют продавцам не отказываться от добровольного открытия счета в банке Татьяны Ким, самой богатой женщины России по версии Forbes. Так будет спокойнее всем, тем более обслуживание бесплатное.
Wildberries хотел крутить деньги, но после претензий ФАС решил «откатить»
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«Давайте скажу с позиции селлера. Если нас начнут вынуждать пользоваться только банком Wildberries, это уже не про конкуренцию — это про монополию. А там, где монополия, как правило, нет ни гибкости, ни эффективности. Сейчас всё устроено разумно: мы сами выбираем банки, с которыми работаем», — заявил RB.RU владелец агентства для селлеров PROF COMMERCE Дмитрий Спицын.

Селлер уверяет, что в банке Wildberries хотели «крутить деньги», а маркетплейс их приносит очень много. Оборот Wildberries в 2024 году составил 3,32 трлн рублей, увеличившись за год на 55%, свидетельствуют данные аналитического агентства Data Insight.

«Понятно, что с точки зрения самого маркетплейса выгоднее, чтобы деньги крутились внутри его экосистемы — на "своем" банке. Это дает возможность использовать средства даже после выплаты продавцу. На мой взгляд, такие меры — это попытка монопольного контроля, и они ограничивают права бизнеса», — негодует эксперт.

Но не все так трагично, полагает cооснователь бренда Paragraph Collection, эксперт по работе на маркетплейсах и автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов. Обороты его магазинов на крупнейших электронных площадках превышают 100 млн рублей в месяц, и к Wildberries он относится с теплотой.

«"Вайлдберриз Банк" вполне удобен для тех, кто продает на маркетплейсах, особенно на Wildberries. Но так как ФАС начала предъявлять претензии, пришлось "откатить". Но для продавцов нет проблем. Я думаю, в ближайшее время многие селлеры будут задействовать "Вайлдберриз Банк", как минимум, как один из банков, который используется для работы. А так, никакой особой проблемы сейчас нет. Новые продавцы могут сейчас регистрироваться так же, как и регистрировались. Все вполне нормально», — заявил Попов.

Эксперт добавил, что указывая на свой банк как обязательный для регистрации Wildberries хотел просто добиться некоторой прозрачности и большего удобства.

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«Наверное, они что-то нарушают. Но все равно в оферте все было в достаточно адекватных формулировках. В любом случае всем продавцам придется, так или иначе, открывать счет в "Вайлдберриз Банке"», — советует успешный продавец.

Об отмене обязательной регистрации счета в «Вайлдберриз Банке» как условия для получения статуса селлера с 30 июня сообщила пресс-служба Wildberries. Маркетплейс объяснил, что счет помог бы ему проводить проверки новых селлеров, в том числе на соответствие требованиям ПОД/ФТ (противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма — ред.), но в итоге ФАС начала проверять само детище Татьяны Ким. После претензий антимонопольщиков требование об открытии счета пришлось вычеркнуть из оферты для новых продавцов. Теперь Wildberries будет проверять продавцов еще строже и также с помощью «Вайлдберриз Банка», следует из заявления пресс-службы. А ведь процесс открытия счета был бесплатным.

  • Дела у «Вайлдберриз Банка» идут успешно. С мая 2024 года по май 2025 год нарастил активы с 14,4 млрд рублей до 56 млрд рублей и по размеру этого показателя добрался до 90 места в рейтинге российских банков. Как пишет издание «Монокль», на форумах продавцы маркетплейса часто жалуются на «зависающие деньги» и медленную скорость движения средств внутри маркетплейса, а техподдержка рекомендует им заводить счета в «Вайлдберриз Банке» для ускорения.

Независимый пиар-консультант Денис Голдман, ранее возглавлявший внешнюю пресс-службу одного из ведущих маркетплейсов, считает, что ситуация с открытием счетов «изначально вызвала вопросы у продавцов и регуляторов, поскольку напоминала попытку завуалированной привязки партнеров к аффилированной финансовой структуре».

«Несмотря на то, что компания заявила о добровольности использования счета и отсутствии платы за его открытие, формальное требование пройти регистрацию именно через собственный банк выглядело избыточным. По сути, проверку на соответствие требованиям ПОД/ФТ может провести любой лицензированный банк, и такая функция не является уникальной компетенцией "Вайлдберриз Банка"», — считает Годман.

«Платформа оставляет за собой право проверять контрагентов через аффилированный банк, что допустимо, если при этом не возникает принуждения к получению дополнительных услуг. В текущем виде новый подход сохраняет возможности для комплексной проверки, но уже без нарушения принципов конкуренции и избыточной централизации финансовых потоков внутри экосистемы Wildberries», — добавил Голдман.

Фото на обложке: Shutterstock / FOTODOM

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