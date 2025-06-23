Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Платформенная экономика добавила 6,3 трлн рублей в российский ВВП в 2024 году

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Деятельность цифровых платформ, включая маркетплейсы, логистику и сопутствующие услуги, обеспечила в 2024 году дополнительный оборот в экономике на 6,3 трлн рублей. Об этом на ПМЭФ-2025 сообщил Андрей Шаронов, председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ, ссылаясь на исследование Высшей школы экономики, пишут «Ведомости».

Платформенная экономика добавила 6,3 трлн рублей в российский ВВП в 2024 году
  1. Новости

По его словам, общий оборот крупнейших цифровых платформ достиг 12 трлн рублей – это 5% от всего торгового оборота страны.

Суммарный вклад Ozon и партнеров компании в ВВП России в 2024 году достиг почти 2 трлн рублей. Объем экспорта через РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) превысил 200 млрд рублей, а по итогам года может составить более 450 млрд рублей.

При этом около 80% продавцов на маркетплейсах ― малые и средние предприятия. Всего в секторе занято до 15 млн человек.

  • Прибыль объединенной компании Wildberries и Russ в 2024 году составила 104 млрд рублей, оборот — 4,1 трлн рублей. Причем чистая прибыль в сравнении с 2023 годом выросла в 3,5 раза, а оборот — в 1,6 (с 2,5 трлн рублей).

Фото на обложке: Roman Barkov / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ

Материалы по теме