Деятельность цифровых платформ, включая маркетплейсы, логистику и сопутствующие услуги, обеспечила в 2024 году дополнительный оборот в экономике на 6,3 трлн рублей. Об этом на ПМЭФ-2025 сообщил Андрей Шаронов, председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ, ссылаясь на исследование Высшей школы экономики, пишут «Ведомости».

Платформенная экономика добавила 6,3 трлн рублей в российский ВВП в 2024 году

https://rb.ru/news/platformennaya-ekonomika-dobavila-63-trln-rublej-v-rossijskij-vvp-v-2024-godu/

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