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Прибыль объединенной компании Wildberries и Russ превысила 100 млрд рублей в 2024 году

Новости
Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Объединенная компания Wildberries и Russ — «РВБ» — отчиталась о финансовых итогах 2024 года. Чистая прибыль составила 104 млрд рублей, оборот — 4,1 трлн рублей (включая доходы от услуг рекламы и финансового консультирования, помимо электронной торговли).

Прибыль объединенной компании Wildberries и Russ превысила 100 млрд рублей в 2024 году
  1. Новости

Пресс-служба компании подчеркнула, что чистая прибыль в сравнении с 2023 годом выросла в 3,5 раза, а оборот — в 1,6 (с 2,5 трлн рублей). Увеличились также и доходы селлеров на маркетплейсе (суммы выплат за реализованные товары) — на 44% до 2,9 трлн рублей.

В прошедшем году объединенная компания активно вкладывалась в развитие логистической и ИТ-инфраструктуры, а также в рекламное продвижение, и инвестиции в эти направления «РВБ» оценила в 150 млрд рублей.

Фото на обложке: Telegram-канал Wildberries

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