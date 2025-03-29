Прибыль объединенной компании Wildberries и Russ превысила 100 млрд рублей в 2024 году
Объединенная компания Wildberries и Russ — «РВБ» — отчиталась о финансовых итогах 2024 года. Чистая прибыль составила 104 млрд рублей, оборот — 4,1 трлн рублей (включая доходы от услуг рекламы и финансового консультирования, помимо электронной торговли).
- Новости
Пресс-служба компании подчеркнула, что чистая прибыль в сравнении с 2023 годом выросла в 3,5 раза, а оборот — в 1,6 (с 2,5 трлн рублей). Увеличились также и доходы селлеров на маркетплейсе (суммы выплат за реализованные товары) — на 44% до 2,9 трлн рублей.
В прошедшем году объединенная компания активно вкладывалась в развитие логистической и ИТ-инфраструктуры, а также в рекламное продвижение, и инвестиции в эти направления «РВБ» оценила в 150 млрд рублей.
- Wildberries и Russ объединились летом 2024 года: в июне стало известно о планах, в июле зарегистрировали OOO «РВБ» и Wildberries передала ей свои домены, в августе — активы, а в октябре это повторила уже Russ.
- На платформе за счет создания собственного банка почти сразу же появились новые финансовые сервисы: «WB Кошелек», BNPL-сервис, онлайн-кредитование продавцов. А 27 марта 2025 года объединенная структура создала новую микрокредитную компанию.
- В декабре 2024 года Wildberries и Russ заявили, что выкупят небоскреб в «Москва-Сити» для штаб-квартиры.
- В январе 2025 года они зарегистрировали «дочку» в сфере лизинга с уставным капиталом 100 тыс. рублей.
- А буквально вчера «Русбейс» выяснил, что после объединения с крупнейшим в России маркетплейсом Wildberries чистая прибыль ООО «Стинн» (группа Russ) выросла с 3,5 млн до 11,6 млрд рублей, то есть в 3,3 тыс. раз!
Фото на обложке: Telegram-канал Wildberries
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- Пройти курс «Личный опыт: как открыть магазин одежды»
- 1 Microsoft потратит $80 млрд в 2025 финансовом году на центры обработки данных для ИИ Компания сообщила о результатах 2024 года и наметила приоритетные направления 04 января 14:49
- 2 «Делимобиль» нарастил выручку на 46% в первом полугодии 2024 года Она составила 12,7 млрд рублей 19 августа 15:26
- 3 Выручка холдинга VK в первом полугодии достигла 70,2 млрд рублей Самые быстрорастущие по выручке решения — VK Cloud и VK Workspace 08 августа 14:00
- 4 Стоимость акций Nvidia впервые в истории превысила $1 тыс. За один квартал компания нарастила чистую прибыль более чем в семь раз 23 мая 18:59