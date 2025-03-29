Прибыль объединенной компании Wildberries и Russ превысила 100 млрд рублей в 2024 году

Объединенная компания Wildberries и Russ — «РВБ» — отчиталась о финансовых итогах 2024 года. Чистая прибыль составила 104 млрд рублей, оборот — 4,1 трлн рублей (включая доходы от услуг рекламы и финансового консультирования, помимо электронной торговли).

Пресс-служба компании подчеркнула, что чистая прибыль в сравнении с 2023 годом выросла в 3,5 раза, а оборот — в 1,6 (с 2,5 трлн рублей). Увеличились также и доходы селлеров на маркетплейсе (суммы выплат за реализованные товары) — на 44% до 2,9 трлн рублей.

В прошедшем году объединенная компания активно вкладывалась в развитие логистической и ИТ-инфраструктуры, а также в рекламное продвижение, и инвестиции в эти направления «РВБ» оценила в 150 млрд рублей.

Wildberries и Russ объединились летом 2024 года: в июне стало известно о планах, в июле зарегистрировали OOO «РВБ» и Wildberries передала ей свои домены, в августе — активы, а в октябре это повторила уже Russ.

На платформе за счет создания собственного банка почти сразу же появились новые финансовые сервисы: «WB Кошелек», BNPL-сервис, онлайн-кредитование продавцов. А 27 марта 2025 года объединенная структура создала новую микрокредитную компанию.

В декабре 2024 года Wildberries и Russ заявили, что выкупят небоскреб в «Москва-Сити» для штаб-квартиры.

В январе 2025 года они зарегистрировали «дочку» в сфере лизинга с уставным капиталом 100 тыс. рублей.

А буквально вчера «Русбейс» выяснил, что после объединения с крупнейшим в России маркетплейсом Wildberries чистая прибыль ООО «Стинн» (группа Russ) выросла с 3,5 млн до 11,6 млрд рублей, то есть в 3,3 тыс. раз!

Фото на обложке: Telegram-канал Wildberries