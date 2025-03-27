Wildberries & Russ учредила новую микрокредитную компанию
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Основной вид деятельности «Платежных технологий» — предоставление потребительских кредитов. Компанию возглавил Павел Логунов, ее уставной капитал — 5 млн рублей. По состоянию на 26 марта она не была внесена в государственный реестр микрофинансовых организаций Банка России.
Русбейс направил запрос в Wildberries & Russ.
Логунов в настоящее время руководит ООО «Бюро юридического обслуживания» с выручкой 357 млн рублей за 2024 год, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Ранее компания называлась «Агентство маркетинговой поддержки». В 2010 году «Ньюс Аутдор» (было переименовано в «Русс Аутдор»), связанный с группой Russ, предоставлял ей разрешение на использование бренда News.
- У «РВБ» уже есть одна микрокредитная компания — ООО «ММК «ВБ Финанс» (WB Finance). В феврале ее возглавил выходец из «Ак Барса» Константин Малыгин, писал Русбейс. На сайте «ВБ Финанс» указано, что компания выдает годовые кредиты продавцам на сумму до 40 млн рублей по ставке в 1,88% в месяц. Кредиты оформляются за один день онлайн.
- «РВБ» было создано в июле 2024 года в результате объединения крупнейшего в России маркетплейса Wildberries (65%) и группы Russ (35%).
Фото на обложке: hmorena / Shutterstock / FOTODOM
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