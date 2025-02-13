Гендиректором микрокредитной компании Wildberries назначен Константин Малыгин из «Ак Барса»

Гендиректором микрокредитной компании маркетплейса Wildberries, ООО «ММК "ВБ Финанс"» (WB Finance), назначен Константин Малыгин, узнал RB.RU. По информации источника издания, до прихода в WB финансист работал в банке «Ак Барс».

В Wildberries & Russ изданию подтвердили назначение. В компании уточнили, что с октября 2024 году Малыгин «курирует развитие сервиса кредитования селлеров на стороне Wildberries». Должность гендиректора он получил 19 января, изменения были зарегистрированы в ЕГРЮЛ 5 февраля.

«Константин назначен гендиректором WB Finance, поскольку она предоставляет финансирование селлерам в рамках сервиса от Wildberries. Константин имеет 10-летний опыт работы в финансовой сфере», — пояснили в компании.

Раскрывать трудовую биографию Малыгина в WB не стали. Источник, близкий к маркетплейсу, пояснил RB.RU, что до прихода в Wildberries финансист трудился в казанском банке «Ак Барс». Должность нового гендиректора источник не уточнил.

Юрлицо Wildberries — ООО «Вайлдберриз» — передало свою кредитную организацию WB Finance в объединенную с группой Russ компанию ООО «РВБ» 14 октября, писал RB.RU. Прежний гендиректор МКК «ВБ Финанс» Заурбек Бесолов, также руководивший финтех-проектами, покинул компанию летом 2024 года. С 25 июля компанией руководили временно исполняющие обязанности гендиректора.

Wildberries зарегистрировал микрокредитную компанию 20 декабре 2023 года для кредитования продавцов. В марте 2024 году WB Finance получило лицензию Банка России на ведение микрофинансовой деятельности.

«Финтех будет одним из стратегических приоритетов цифровой платформы в ближайшие годы, поэтому создание "ВБ Финанс" является логичным подтверждением наших планов. Одним из первых мы планируем предложить услугу по кредитованию продавцам», — сообщал RB.RU представитель Wildberries в декабре 2023 года.

На сайте «ВБ Финанс» указано, что компания выдает годовые кредиты продавцам до 40 млн рублей по ставке в 1,66% годовых. Кредиты оформляются за 1 день онлайн.

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