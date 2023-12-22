Wildberries создала микрофинансовую организацию

Маркетплейс Wildberries учредил дочернюю микрофинансовую, а именно микрокредитную компанию ООО «ВБ Финанс», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Компанию зарегистрировали 20 декабря, ее уставный капитал составляет 10 млн рублей. Также у Wildberries есть дочерний банк.
В пресс-службе Wildberries сообщили RB.RU, что компания создает юридическую базу, чтобы развивать ключевые направления бизнеса онлайн-площадки.
«Финтех будет одним из стратегических приоритетов цифровой платформы в ближайшие годы, поэтому создание "ВБ Финанс" является логичным подтверждением наших планов. Одним из первых мы планируем предложить услугу по кредитованию продавцам», — прокомментировал представитель Wildberries.
Каой именно вид кредитования будет предоставлять МФО, не уточняется. Микрокредитные компании (МКК) имеют право привлекать средства юрлиц и акционеров, но не населения и выпускать облигации. Также у ММК законодательно ограничен максимальный размер кредита — не более 500 тысяч рублей.
Маркетплейс планирует зарегистрировать еще пять компаний — «ВБ Фэшн», «ВБ Спорт», «ВБ Шарм», «ВБ Тренд», «ВБ Фуд». Их команды сконцентрируются на развитии отдельных видов бизнеса Wildberries.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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