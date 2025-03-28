Компания «Стинн», получившая 35% в Wildberries & Russ, нарастила чистую прибыль с 3,5 млн до 11,6 млрд рублей

Структура группы Russ — «Стинн» в июле 2024 года получила 35% в ООО «РВБ», остальные 65% достались ООО «Вайлдберриз» Татьяны Ким (Бакальчук) в рамках объединения активов. В совместную компанию Wildberries&Russ сначала были переданы активы маркетплейса Wildberries, а потом группы Russ. Компания получила новое название — Wildberries & Russ. На новое юрлицо было зарегистрировано доменное имя самого крупного в России маркетплейса Wildberries.

Рост чистой прибыли в 3,3 тыс. раз связан с получением дохода от участия в других организациях на 11,6 млрд рублей, свидетельствует отчетность. Годом ранее, до объединения с Wildberries, таких доходов у компании не было. В материалах «Стинн» указано, что речь идет о поступлении «дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях». На аналогичную сумму в 11,6 млрд рублей компания отразила платеж «на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников». В 2023 году таких платежей компания не осуществляла.

Также «Стинн» до октября 2024 года владело 99% в ООО «Русс Аутдор», которое в 2024 году выплатило дивиденды на 11,3 млрд рублей. В октябре актив был передан в ООО «РВБ».

50% в ООО «Стинн», согласно данным Rusprofile.ru, принадлежат Григорию Садояну, еще 50% принадлежат ЗПИФ «Гало», которым управляет ростовское ООО УК «Эмрис». До декабря 2024 годами 50% компании владели ООО «Резерв-А» и АО «Олимпия». В группе Russ сообщали, что число конечных владельцев не изменилось, но была оптимизирована структура и снижена операционная нагрузка, писало РБК.

Генеральным директором компании является Роберт Мирзоян, он же возглавляет ООО «РВБ».

Выручка «Стинн» в 2024 году выросла в 2 раза и достигла 10,8 млрд рублей. Себестоимость продаж выросла в 1,9 раза, до 6,2 млрд рублей. Валовая прибыль стала выше в 2,2 раза и достигла 4,6 млрд рублей. Кроме того у «Стинн» выросли проценты к уплате — с 2 млрд рублей до 4,4 млрд рублей.

В ноябре 2024 года Владислав Бакальчук, муж основательницы Wildberries Татьяны Ким и владелец 1% в ООО «Вайлдберриз», опубликовал новый устав объединенной компании Wildberries & Russ (ООО «РВБ»). Согласно новой версии документа, считает бизнесмен, его жена не сможет повлиять на принятие ключевых решений в этом бизнесе, а Роберт Мирзоян получил расширенные полномочия как гендиректор. Супруги находятся в бракоразводном процессе.

В пресс-службе объединенной компании прокомментировали заявление Владислава Бакальчука.

«Татьяна Ким совместно с Робертом Мирзояном управляет группой компаний Wildberries & Russ. "РВБ" является дочерней компанией ООО "Вайлдберриз", создана в соответствии со всеми требованиями действующего законодательства, "Вайлдберриз" владеет в объединенной компании 65%-ной долей. При этом 99% ООО "Вайлдберриз" принадлежало и принадлежит Татьяне Ким», — заявили в «РВБ».

Разлад между супругами Бакальчуками наметился спустя полгода после масштабного пожара на складе Wildberries в Шушарах. Возгорание привлекло внимание правоохранительных органов, но обошлось без уголовного дела.

Татьяна Ким (ранее Бакальчук) в июне неожиданно объявила о создании объединенной компании с группой Russ и в июле начала переводить в нее активы. Практически одновременно муж Владислав Бакальчук потерял контракты на строительство складов маркетплейсов и начал борьбу за сохранение бизнеса в одних руках.

Стороны подали друг к другу иски на сотни миллиардов рублей и продолжают информационную войну в соцсетях. В рамках бракоразводного процесса Бакальчук требует от Татьяны Ким половину бизнеса как совместно нажитого имущества и собирается отобрать активы у группы Russ.

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