Оборот Wildberries в 2024 году превысил 4 трлн рублей
Анастасия Коссаковская
Оборот Wildberries по итогам 2024 года превысил 4 трлн рублей, сообщила на сессии Международного арктического форума соосновательница маркетплейса Татьяна Ким. Ее слова передает ТАСС.
Оборот Wildberries в 2024 году превысил 4 трлн рублей
https://rb.ru/news/wildberries-oborot-kim/
- Новости
В 2023 году оборот площадки составил 2,5 трлн рублей, говорила Ким в апреле 2024 года. Таким образом, исходя из заявления предпринимательницы, за последний год показатель увеличился более чем на 60%.
Ким добавила, что одна из задач Wildberries — это постоянное масштабирование и развитие бизнеса. «Расти мы всегда хотим двузначными темпами», — отметила соосновательница маркетплейса.
- Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли сообщила, что совокупный объем интернет-торговли в России в прошлом году вырос на 41%, до 9 трлн рублей. Причем 97% от этого объема составляют покупки в отечественных интернет-магазинах и на маркетплейсах, а остальные 3% (270 млрд рублей) приходятся на международные продажи.
Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Истории
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Выбор системы налогообложения»
- 1 Wildberries хотел крутить деньги, но после претензий ФАС решил «откатить» Эксперт рекомендовал селлерам не отказываться от открытия счетов в банке Татьяны Ким 30 июня 17:44
- 2 Wildberries запускает ИИ-ассистента. Теперь покупки — с подсказкой Wildberries представляет цифрового помощника для покупателей на основе ИИ 26 июня 14:20
- 3 Доставляешь быстрее — платишь меньше: Wildberries понижает комиссию для продавцов Комиссия может снизиться на 1-2% 24 июня 14:07
- 4 Wildberries готовится к запуску собственного виртуального мобильного оператора Наиболее вероятным партнером называется Т2 23 июня 10:27