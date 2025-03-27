Оборот Wildberries в 2024 году превысил 4 трлн рублей

Оборот Wildberries по итогам 2024 года превысил 4 трлн рублей, сообщила на сессии Международного арктического форума соосновательница маркетплейса Татьяна Ким. Ее слова передает ТАСС.

В 2023 году оборот площадки составил 2,5 трлн рублей, говорила Ким в апреле 2024 года. Таким образом, исходя из заявления предпринимательницы, за последний год показатель увеличился более чем на 60%.

Ким добавила, что одна из задач Wildberries — это постоянное масштабирование и развитие бизнеса. «Расти мы всегда хотим двузначными темпами», — отметила соосновательница маркетплейса.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли сообщила, что совокупный объем интернет-торговли в России в прошлом году вырос на 41%, до 9 трлн рублей. Причем 97% от этого объема составляют покупки в отечественных интернет-магазинах и на маркетплейсах, а остальные 3% (270 млрд рублей) приходятся на международные продажи.

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