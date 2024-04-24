Wildberries рассчитывает нарастить оборот на 60% в 2024 году

В 2023 году оборот Wildberries составил более 2,5 трлн рублей, заявила гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук. В текущем году компания ожидает рост примерно на 60%.

По итогам первого полугодия 2023 года маркетплейс увеличил оборот (GMV) на 94% в годовом выражении, он составил 1,221 трлн рублей, сообщила Бакальчук на бизнес-форуме «Мир возможностей», ее слова приводит ТАСС.

В 2022 году оборот Wildberries составил 1,669 трлн рублей, что на 98% больше показателей предыдущего года.

Согласно финансовой отчетности компании, в 2023 году Wildberries нарастил прибыль до 19 млрд рублей (+87% год к году). Выручка маркетплейса увеличилась на 70% до 539 млрд рублей

Ранее осенью Бакальчук заявила, что в компании ожидают увеличение оборота по итогам 2023 года до 3 трлн рублей.

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