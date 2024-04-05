Чистая прибыль Wildberries за 2023 год выросла на 87% до 19 млрд рублей

Чистая годовая прибыль Wildberries выросла на 87% до 19 млрд рублей, говорится в отчете компании, а выручка маркетплейса увеличилась на 70% до 539 млрд рублей. ООО «Вайлдберриз» прибавил по многим другим финансовым показателям, в том числе объему назначенных штрафов и неустоек по договорам с продавцами – в 2023 году он почти достиг 15 млрд рублей.
Юридическое лицо маркетплейса Wildberries отчитался о финансовых показателях за 2023 год. С документом ознакомился РБК.
Согласно отчету, выручка ООО «Вайлдберриз» в 2023 году выросла на 70% до 539 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 87% до 19 млрд рублей. Большую часть выручки маркетплейса составили агентские вознаграждения – 221,6 млрд рублей, с розничных продаж товаров компания заработала 121,8 млрд рублей.
Выручка Wildberries от назначенных штрафов и неустоек продавцам увеличилась на 76% год к год и достигла 14,9 млрд рублей. Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам принесли компании 4,9 млрд рублей, что в 37 раз больше, чем в 2022 году.
Также в отчете говорится, что в 2024 году Wildberries намерен вложить 103,5 млрд рублей в строительство складов общей площадью около 2,5 млн кв. м. Новые складские помещения маркетплейса появятся в частности в Новосибирске, Челябинске, Рязани, Волгограде.
Фото на обложке: KateV28 /
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