Объем интернет-торговли в России в 2024 году увеличился на 41%

Объем интернет-торговли в России за 2024 год вырос на 41%, достигнув 9 трлн рублей, сообщили «РИА Новости» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). При этом 97% этого объема составляют покупки в российских интернет-магазинах и на маркетплейсах, а международные продажи составили лишь 3%, или 270 млрд рублей.

Президент АКИТ Артем Соколов считает, что рост в районе 40% сохранится и в 2025 году. «Региональный рынок по сути только начал развиваться, и у него очень высокий потенциал, поэтому такие же темпы роста российского e-commerce продолжатся и в перспективе», — добавил Соколов.

Всего онлайн-торговля, по данным АКИТ, составила 16,2% от всех розничных продаж. В некоторых регионах этот показатель выше: в Чукотском автономном округе онлайн-покупки составляют 38%, на Алтае — 26%, в Магаданской области — 25%, в Камчатском крае, Калужской, Мурманской областях, Карачаево-Черкессии и Тыве — 23%.

Согласно информации АКИТ, в 2024 году самыми популярными категориями для онлайн-заказов стали продукты питания, товары для дома и мебель (14,8%), электроника, одежда и обувь (по 14,3%), а также автозапчасти и автоаксессуары (6,9%). При этом доставка продуктов и готовой еды впервые заняла первое место, составив 16,9% от всех онлайн-покупок.

Средний чек значительно увеличился только в категории ювелирных изделий и часов, подскочив на 68%, до 7,68 тыс рублей. В остальных категориях он остался на уровне инфляции или даже снизился, сообщили в АКИТ.

В начале февраля РБК назвал «Авито» одной из лучших платформ для запуска онлайн-бизнеса в товарном сегменте благодаря большой аудитории пользователей, возможности начать с минимальными вложениями и простоте регистрации. На втором и третьем местах оказались маркетплейсы Ozon и Wildberries с показателями 21,2% и 20,5% соответственно.

Позднее специалисты «Авито» выяснили, что чаще всего россияне ищут на маркетплейсах одежду, подарки, а также товары для красоты и здоровья.

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