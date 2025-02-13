В «Авито» назвали самые перспективные категории на маркетплейсах
Самые популярные категории товаров, которые россияне ищут на маркетплейсах и других площадках электронной коммерции, — это одежда, подарки, товары для красоты и здоровья. Об этом говорится в исследовании «Авито Рекламы», с результатами которого ознакомился RB.RU.
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Эксперты опросили 10 тыс. пользователей в возрасте от 18 лет. Как показал опрос, самая перспективная категория товаров — одежда и обувь. Их на торговый площадках ищут 62% респондентов. Кроме того, россияне часто выбирают подарки (46%) или покупают товары для красоты, здоровья и спорта (45%).
Около трети опрошенных заявили, что ищут на онлайн-площадках бытовую технику или электронику (36%), а также товары для хобби (33%). Чуть меньше россиян выбирают на маркетплейсах товары для животных (29%) и гаджеты, такие как смартфоны и умные часы (29%). Мебель и другие товары для дома интересуют 28% пользователей, в то время как 24% ищут продукты питания.
Товары для автомобиля интересуют лишь 23% респондентов, а 18% опрошенных ищут товары для учебы и саморазвития. Наименее популярными категориями являются товары для бизнеса, которые выбрали всего 6% участников опроса.
Исследование также показало, что пользователи все реже ищут товары через поисковики, предпочитая поиск на самим площадках. Подавляющее большинство опрошенных (90%) заявили, что ищут товары на классифайдах и маркетплейсах, поисковыми сервсиам для этого пользуются только 25% россиян, еще 19% используют поиск в интернет-магазинах, и только 9% находят нужные вещи в соцсетях.
«Такая динамика соответствует мировому тренду на рост поисковых запросов в e-com. По данным eMarketer, сегодня даже глобальные IT-гиганты сообщают о снижении поискового трафика. Одна из основных причин — удобный пользовательский путь на площадках электронной коммерции. Именно здесь аудитория не только находит нужные позиции, но и находится максимально близко к их покупке», — пояснил директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.
В начале февраля в Госдуме призвали показывать российские товары первыми на маркетплейсах. По мнению авторов проекта, это поможет развитию отечественной индустрии, усилит конкурентоспособность российских товаров, а также повысит занятость населения и налоговые поступления в бюджет.
Фото на обложке: SvetaZi / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock
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