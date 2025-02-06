В Госдуме призвали показывать российские товары первыми на маркетплейсах

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет маркетплейсы показывать российские товары на первых позициях в каталогах и поисковой выдаче. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента, его авторами выступили депутаты от ЛДПР и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП).

Согласно законопроекту, маркетплейсы могут обязать показывать продукцию от российских производителей на «первых пяти позициях в своих каталогах либо при показе предложений по результатам поискового запроса потребителя». При этом в сообщении на сайте СРЗП говорится, что речь идет о первых 15 позициях.

Там указано, что цель инициативы — предоставить преимущество российским производителям, стимулировать их рост и улучшить реализацию продукции. По мнению авторов проекта, это поможет развитию отечественной индустрии, усилит конкурентоспособность российских товаров, а также повысит занятость населения и налоговые поступления в бюджет.

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«Сначала нашим, потом вашим. Так должны работать онлайн-витрины. При каждом поиске — в топе только отечественная продукция. Покупая ее, каждый из нас вносит вклад в будущее страны. Можно считать это инвестицией», — отметил первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев.

Он добавил, что мера будет полезна и для покупателей, так как именно местные производители способны предложить уникальные товары «от сладкого алтайского мёда до чебоксарского трикотажа». «Более того, так мы сможем заявить о себе на весь мир. Ведь наши маркетплейсы выходят сейчас на международную арену», — заявил депутат.

4 февраля федеральная антимонопольная служба обязала маркетплейсы Wildberries и Ozon до 28 февраля 2025 года разработать прозрачный механизм скидок, который будет действовать только с согласия продавцов. «В случае невыполнения предупреждений в установленный срок служба возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства», — предупредил регулятор.

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