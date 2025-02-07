Исследование РБК показало лучшие площадки для запуска онлайн-бизнеса

Аналитики «РБК Исследования рынков» назвали лучшие площадки для запуска онлайн-бизнеса в товарном сегменте. Первое место по легкости старта бизнеса занял сервис «Авито», который выбрали 31,4% респондентов. Опрос проводился в декабре, в нем приняли участие 645 предпринимателей и 371 человек, планирующий открыть бизнес в ближайший год.

Среди главных преимуществ «Авито» респонденты выделили большую аудиторию пользователей платформы, возможность запуска с минимальными вложениями, а также простоту регистрации и начала ведения бизнеса.

На втором и третьем местах расположились маркетплейсы Ozon и Wildberries с показателями 21,2% и 20,5% соответственно. В пятерку лучших также вошли «ВКонтакте» и Telegram, которые набрали по 5,8%. Соцсеть Instagram* заняла шестое место с 5,6% голосов, а «Яндекс Маркет» оказался на седьмом месте, получив 4,7%.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что российский рынок является уникальным. «Нигде в мире больше нет такой высокой конкуренции среди онлайн-площадок. У предпринимателей, малого и среднего бизнеса, есть возможность успешно конкурировать с крупнейшими ритейлерами за счет более быстрой реакции, гибкости, экспертности», — подчеркнул он.

По данным эксперта, россияне покупают онлайн 50% всех непродовольственных товаров, за исключением автомобилей и моторного топлива. «По итогам 2024 года Россия опередила Корею и уступает только Китаю по уровню проникновения покупок непродовольственных товаров онлайн», — указал Бурмистров.

Ранее на этой неделе в Госдуму внесли законопроект, который обяжет маркетплейсы показывать российские товары на первых позициях в каталогах и поисковой выдаче. Его авторами выступили депутаты от ЛДПР и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

* Meta и принадлежащие ей Facebook и Instagram признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

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