Исследование РБК показало лучшие площадки для запуска онлайн-бизнеса
Аналитики «РБК Исследования рынков» назвали лучшие площадки для запуска онлайн-бизнеса в товарном сегменте. Первое место по легкости старта бизнеса занял сервис «Авито», который выбрали 31,4% респондентов. Опрос проводился в декабре, в нем приняли участие 645 предпринимателей и 371 человек, планирующий открыть бизнес в ближайший год.
- Новости
Среди главных преимуществ «Авито» респонденты выделили большую аудиторию пользователей платформы, возможность запуска с минимальными вложениями, а также простоту регистрации и начала ведения бизнеса.
На втором и третьем местах расположились маркетплейсы Ozon и Wildberries с показателями 21,2% и 20,5% соответственно. В пятерку лучших также вошли «ВКонтакте» и Telegram, которые набрали по 5,8%. Соцсеть Instagram* заняла шестое место с 5,6% голосов, а «Яндекс Маркет» оказался на седьмом месте, получив 4,7%.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что российский рынок является уникальным. «Нигде в мире больше нет такой высокой конкуренции среди онлайн-площадок. У предпринимателей, малого и среднего бизнеса, есть возможность успешно конкурировать с крупнейшими ритейлерами за счет более быстрой реакции, гибкости, экспертности», — подчеркнул он.
По данным эксперта, россияне покупают онлайн 50% всех непродовольственных товаров, за исключением автомобилей и моторного топлива. «По итогам 2024 года Россия опередила Корею и уступает только Китаю по уровню проникновения покупок непродовольственных товаров онлайн», — указал Бурмистров.
Ранее на этой неделе в Госдуму внесли законопроект, который обяжет маркетплейсы показывать российские товары на первых позициях в каталогах и поисковой выдаче. Его авторами выступили депутаты от ЛДПР и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
* Meta и принадлежащие ей Facebook и Instagram признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
Фото на обложке: Mamun_Sheikh / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как открыть микромаркет»
- 1 Более 80% российских менеджеров по продажам высоко оценивают свой вклад в успех бизнеса Еще 12% считают, что люди вокруг не понимают, чем занимается отдел продаж 30 апреля 10:03
- 2 Аффинити-индекс: что это, как рассчитать и для чего используется Рассматриваем на примерах, как применять индекс в продвижении 29 апреля 12:35
- 3 Коммерческий директор: обязанности и функции в организации И какие навыки нужны такому специалисту 25 апреля 12:10
- 4 Продуктовые ритейлеры сократили долю краткосрочных скидок Продажи товаров без акций у торговых сетей растут 24 апреля 12:29