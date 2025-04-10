В России количество ведущих ВЭД компаний выросло на 10%
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«Все больше наших клиентов выходят на международные рынки. За год число компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, выросло на 10%. В фокусе — Китай и Индия, растут объемы ВЭД с ОАЭ и Турцией, актуальны Армения и Кыргызстан», — сказал Ведяхин.
Топ-менеджер отметил, что в целях поддержки импортеров и экспортеров «Сбер» открыл центр компетенций по ВЭД во Владивостоке. «Сейчас на Дальнем Востоке запускаются масштабные инвестпроекты по развитию транспортной инфраструктуры с привлечением инвесторов из других стран, и центр в том числе поможет их реализовать. Уверен — новый формат обслуживания будет отличным помощником для любого предпринимателя, который взаимодействует с контрагентами из-за рубежа и хочет максимизировать пользу от такого партнерства», — добавил Ведяхин.
- 10 января Сбербанк обошел «Роснефть» по рыночной капитализации и стал самой дорогой компанией в России. На 12:42 мск 10 января совокупная стоимость акций банка составляла 6,14 трлн рублей, бумаг нефтяной компании — 5,82 трлн рублей.
Фото на обложке: CHUTTERSNAP / Unsplash
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