В 2024 году Россия снизила импорт турецких лимонов
- Новости
«Из Турции в Россию в 2023 году поставлено 144,5 тыс. тонн лимонов. В 2024 году — 130,2 тыс. тонн», — говорится в сообщении.
В ТАСС также сообщили ранее в понедельник, что Турция, занимающая шестое место в мире по экспорту лимонов, объявила о временном прекращении их поставок за рубеж с 8 апреля. Это необходимо для урегулирования внутреннего спроса. Кроме того, по данным турецкого Минторга, мера связана с недавними заморозками в районах, где в основном происходит сбор цитрусовых. Холодная погода была в провинциях Адана, Мерсин и Хатай.
«В связи с холодной погодой и заморозками в ряде регионов нашей страны в последнее время, необходимостью обеспечения баланса спроса и предложения сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также поддержания динамики цен на внутреннем и международном рынках в координации с министерством сельского хозяйства принято решение о временном прекращении экспорта лимонов с 8 апреля», — цитирует ТАСС сообщение Минторга.
- В середине марта Россия сократила импорт пальмового масла до десятилетнего минимума. По итогам прошлого года в страну было завезено 795 тыс. т пальмового масла, что на 4,2% меньше, чем в 2023 году.
Фото на обложке: Sarah Elizabeth / Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Как получить больничный, если вы не больны
Материалы по теме
- Пройти курс «Кейсы предпринимателей: как справиться с вызовами»
- 1 iPhone может подорожать на 43% из-за пошлин Трампа Стоимость флагманской модели может достигнуть $2300 04 апреля 16:25
- 2 В России из-за укрепления рубля начали снижаться цены на импортную электронику В МТС и «М.Видео-Эльдорадо» цены снизились на 10-15% 01 апреля 16:53
- 3 «Барилла» поднимет цены только на импортную продукцию Стоимость российских товаров останется прежней 31 марта 19:12
- 4 ФТС изменила подход к расчету таможенной стоимости на фоне укрепления рубля Импортеры вынуждены рассчитывать ТС по невыгодному курсу 28 марта 12:03