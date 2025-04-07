В 2024 году Россия снизила импорт турецких лимонов

«Из Турции в Россию в 2023 году поставлено 144,5 тыс. тонн лимонов. В 2024 году — 130,2 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

В ТАСС также сообщили ранее в понедельник, что Турция, занимающая шестое место в мире по экспорту лимонов, объявила о временном прекращении их поставок за рубеж с 8 апреля. Это необходимо для урегулирования внутреннего спроса. Кроме того, по данным турецкого Минторга, мера связана с недавними заморозками в районах, где в основном происходит сбор цитрусовых. Холодная погода была в провинциях Адана, Мерсин и Хатай.

«В связи с холодной погодой и заморозками в ряде регионов нашей страны в последнее время, необходимостью обеспечения баланса спроса и предложения сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также поддержания динамики цен на внутреннем и международном рынках в координации с министерством сельского хозяйства принято решение о временном прекращении экспорта лимонов с 8 апреля», — цитирует ТАСС сообщение Минторга.

В середине марта Россия сократила импорт пальмового масла до десятилетнего минимума. По итогам прошлого года в страну было завезено 795 тыс. т пальмового масла, что на 4,2% меньше, чем в 2023 году.

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