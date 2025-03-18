Россия сократила импорт пальмового масла до десятилетнего минимума

Импорт пальмового масла в Россию по итогам 2024 года достиг своего минимального значения за последние 10 лет, следует из подсчетов «РИА Новости» на основе данных Совета стран-производителей пальмового масла.

По итогам прошлого года в Россию было завезено 795 тыс. т пальмового масла, что на 4,2% меньше, чем в 2023 году. Более 70% поставок приходится на Индонезию — в 2024-м она завезла в Россию 570,3 тыс. т этого продукта на $538,2 млн. Рост индонезийского экспорта пальмового масла в Россию в физическом выражении составил 12%, в денежном — 21%.

Крупнейшими импортерами пальмового масла по итогам 2024 года стали Индия (19%), Китай (10%) и ЕС (10,7%). Россия заняла восьмое место по его импорту с 1,7%. Собственное пальмовое масло в России не производится.

Ранее гендиректор «Союзмолока» Артем Белов сообщил Shopper’s, что производители молочных продуктов стали чаще заменять молочные жиры на растительные. Чаще всего молочное сырье заменяют пальмовым маслом, причем производители не отражают это на упаковке, говорил гендиректор «Молвеста» Анатолий Лосев. По его словам, растительный жир стоит в 10 раз дешевле молочного, что сильно снижает себестоимость продуктов.

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