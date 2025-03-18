Россия сократила импорт пальмового масла до десятилетнего минимума
Импорт пальмового масла в Россию по итогам 2024 года достиг своего минимального значения за последние 10 лет, следует из подсчетов «РИА Новости» на основе данных Совета стран-производителей пальмового масла.
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По итогам прошлого года в Россию было завезено 795 тыс. т пальмового масла, что на 4,2% меньше, чем в 2023 году. Более 70% поставок приходится на Индонезию — в 2024-м она завезла в Россию 570,3 тыс. т этого продукта на $538,2 млн. Рост индонезийского экспорта пальмового масла в Россию в физическом выражении составил 12%, в денежном — 21%.
Крупнейшими импортерами пальмового масла по итогам 2024 года стали Индия (19%), Китай (10%) и ЕС (10,7%). Россия заняла восьмое место по его импорту с 1,7%. Собственное пальмовое масло в России не производится.
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Фото на обложке: tawatchai07 / Freepik
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