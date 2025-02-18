Производители молочных продуктов стали чаще заменять жир на пальмовое масло

В 2024 году производители продуктов стали чаще заменять молочные жиры на растительные, рассказал Shopper’s гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Он не уточнил точную долю таких продуктов, но сказал, что до прошлого года последние десять лет она снижалась и достигла минимума в 1,5%.

Какие продукты фальсифицируют? По данным Россельхознадзора, доля фальсификата и правда выросла, но не сильно — с 14,66% в 2023 году до 14,88% в 2024-м. Больше всего показатель увеличился у сливочного масла — с 19,7% до 24,8%, заявил Shopper’s представитель ведомства. Также часто нарушения находят в сырах и твороге. Под фальсификатом ведомство имеет в виду любое несоответствие реального состава заявленному на этикетке или техническим регламентам.

Чаще всего производители меняют молочное сырье на пальмовое масло и не указывают это на упаковке, пояснил гендиректор «Молвеста» Анатолий Лосев. Он подчеркнул, что растительный жир стоит в 10 раз дешевле молочного — это сильно снижает себестоимость продуктов. По словам Лосева, эта проблема казалась решенной, но продукция с растительным жиром снова стала попадать на полки.

Кроме того, появилась другая проблема — производители стали разбавлять питьевое молоко, из-за чего жирность и содержание белка снижаются. Лосев отметил, что это часто касается продуктов под собственными торговыми марками.

В чем причина? Белов связал возникшую ситуацию с увеличением себестоимости производства: теперь недобросовестные производители используют дешевые заменители жира, чтобы предлагать готовую продукцию за меньшую цену. Наибольшие риски гендиректор «Союзмолока» видит в сегменте госзакупок, в котором по закону цена — это ключевой фактор при выборе поставщика.

Как пишет Shopper’s, спрос на молочную продукцию в прошлом году не успевал за ростом производства сырого молока. По данным Росстата, за год цены на молочную продукцию выросли на 16%, а на сливочное масло — на 36,2%. Российские власти открыли беспошлинный импорт, разрешив ввозить масло из Индии, Ирана и других стран. В середине февраля 2025 года правительство заявило, что цены на сливочное масло получилось стабилизировать.

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