«Барилла» поднимет цены только на импортную продукцию

Российская «дочка» итальянской Barilla «Барилла рус» намерена повысить цены только на импортные макаронные изделия и некоторые импортные соусы, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что проведет проверку из-за сообщений о планах «Бариллы» повысить цены на макароны.

Почему вырастут цены? В «Барилле» подчеркнули, что стоимость российской продукции останется прежней. Как объяснили в компании, повышение цен на импортные товары связано с тем, что с 1 января начали действовать повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию, импортируемую компанией на территорию России.

При этом доля продаж макаронных изделий, на которые планируется повышение цен, относительно общего объема продаж импортных макаронных изделий на российском рынке составляет менее 3,5%, добавили в компании.

Агентство напомнило, что антимонопольный регулятор направил запрос «Барилле» из-за сообщений о ее планах повысить цены на макароны. Ведомство проверит обоснованность повышения оптово-отпускных цен. В компании подтвердили, что получили запрос от ФАС.

В конце декабря министр промышленности и торговли Антон Алиханов предупредил, что в 2025 году ведомство расширит перечень товаров из «недружественных» стран, на которые действуют повышенные ввозные пошлины. С 1 января правительство повысило таможенные пошлины на ряд товаров, в том числе на макаронные изделия и соусы.

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