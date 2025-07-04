Инвесторы смогут купить «замороженные» акции: «СПБ биржа» анонсировала новую площадку

В ближайшие месяцы «СПБ биржа» планирует открыть специальную секцию для сделок с заблокированными зарубежными ценными бумагами, сообщает «Интерфакс».

Как заявил глава площадки Евгений Сердюков во время Финансового конгресса ЦБ, технические и организационные вопросы сейчас прорабатываются. Биржа должна заработать до конца лета.

Спрос с двух сторон. Руководитель биржи пояснил, что на рынке наблюдается двусторонний интерес: одни инвесторы хотят приобрести активы в расчете на их будущую разблокировку, другие готовы продать бумаги со значительной скидкой. При этом остаются нерешенными некоторые правовые аспекты, в частности налоговые последствия для нынешних держателей ценных бумаг.

Технические детали торгов. Согласно подготовленному проекту, все операции будут осуществляться в российских рублях. Торговые сессии пройдут в стандартное время с 10:00 до 19:00 по Москве. Использоваться будет исключительно отечественная ликвидность.

Как указывают эксперты Delсredere, такая схема не противоречит действующим санкционным режимам. На первом этапе в оборот войдут американские акции, не имеющие отношения к НРД.

Контекст. После включения в ноябре 2023 года в санкционный список OFAC, «СПБ биржа» столкнулась с массовым оттоком иностранных партнеров. Даже дружественные России юрисдикции прекратили сотрудничество из-за угрозы вторичных ограничений, что привело к замораживанию значительного объема активов.

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