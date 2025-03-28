LG провела пробный перезапуск завода в России

Южнокорейская компания LG Electronics провела пробный перезапуск своего завода в России, чтобы предотвратить износ оборудования, простаивающего с начала украинского военного конфликта. Об этом представитель компании рассказал «РИА Новости».

Зачем нужен перезапуск? «После начала конфликта производство было приостановлено, однако когда появились признаки возможного прекращения конфликта, в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск», — пояснил представитель LG.

Что это за предприятие? Речь идет о московском заводе, где до начала военной операции выпускали стиральные машины и холодильники, пишет агентство. Для пробного запуска используются материалы, уже имеющиеся на предприятии, уточнили в южнокорейской компании.

Гендиректор LG Чо Чжу Ван отметил, что компания «проявляет осторожность, поскольку конфликт еще не закончился», и внимательно следит за ситуацией. Полноценное возобновление работы возможно только после снятия санкций с России, добавил он.

В середине марта два источника сообщили Русбейс, что LG также частично возобновила производство бытовой техники на заводе в подмосковном Дорохово. Один из собеседников рассказал, что предприятие продолжает производство стиральных машин и холодильников. Другой заявил, что завод поставлял продукцию в Белоруссию, но теперь начнет прямые поставки в Россию.

Планируют возобновление деятельности в России также южнокорейские Hyundai Motor Group и Samsung Electronics, написала ранее местная газета The Korea Times. По ее данным, «дочки» Hyundai — Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel — недавно разместили вакансии в России. Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily сообщало, что Samsung в начале 2025 года увеличила маркетинговую активность в России на 30% год к году.

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