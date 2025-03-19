LG частично возобновила производство бытовой техники на заводе в Подмосковье

«LG частично возобновила производство стиральных машин и холодильников», — сообщил Русбейс источник на рынке недвижимости.

По информации другого источника, завод уже работает, но поставлял продукцию в Белоруссию. Теперь же начнет прямые поставки в Россию.

«В LG принято решение возобновить производство бытовой техники на заводе в подмосковной Рузе для реализации на российском рынке. Раньше продукция LG c завода в Рузе продавалась в Беларусь, а оттуда перепродавалась в Россию. Теперь она будет продаваться сразу на российский рынок», — рассказал представитель одного из крупных оптовиков бытовой техники.

Русбейс направил запрос в российское представительство LG, но ответа на момент публикации не получил.

Росаккредитация в феврале выдала российской «дочке» LG — ООО «ЛГ Электроникс Рус» — декларацию соответствия на серийный выпуск бытовых холодильников-морозильников на ее собственном заводе в Подмосковье. Декларация действует до 13 февраля 2030 года. В октябре 2024 года компания получила декларацию на выпуск автоматических стиральных машин, в том числе с сушилками. В августе компания получила декларацию на промышленные кондиционеры. Декларации позволяют компании продавать произведенную технику в странах Таможенного союза.

В 2023 году DNS вел переговоры об аренде площадок завода LG в Подмосковье для выпуска холодильников, стиральных машин и телевизоров, писал «Коммерсантъ». По данным издания, «ЛГ Электроникс Рус» владеет земельным участком в поселке Дорохово в Московской области площадью 102 256 кв. м. На нем стоит завод площадью 22 тыс. кв. м, где производились стиральные машины, холодильники и телевизоры LG. Об итогах переговоров не сообщалось.

В марте 2022 года LG Electronics сообщила о приостановке всех поставок в Россию и заморозила работу завода в Подмосковье. Компания обещала, что продолжит «следить за развитием ситуации». Причины приостановки в компании не раскрывали. LG продолжала регистрировать свои бренды в Роспатенте.

Выручка российского юрлица южнокорейского производителя бытовой техники LG Electronics – ООО «ЛГ Электроникс РУС» — выросла на 12% в 2024 году, до 41,5 млрд рублей, писал Русбейс. Выручка выросла впервые после того, как компания объявила о приостановке работы в России. В отчетности за 2024 год компания отразила мнение, что сможет продолжать свою деятельность в России, а существенная неопределенность для дальнейшей работы в этой стране отсутствует.

При участии Николая Васильева

Фото на обложке: FANG DONGXU / Future Publishing / Getty Images