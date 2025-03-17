Выручка российской «дочки» южнокорейской LG выросла на 12% в 2024 году

Выручка российского юрлица южнокорейского производителя бытовой техники LG Electronics – ООО «ЛГ Электроникс РУС» — выросла на 12% в 2024 году, до 41,5 млрд рублей. С бухгалтерским отчетом компании за прошлый год ознакомился Русбейс.

Показатель увеличился впервые с 2022 года, когда компания объявила об уходе из России. По итогам 2022 года ее выручка сократилась в два раза — до 55,4 млрд рублей, в 2023 году снизилась еще на 33% и составила 36,8 млрд рублей.

Из отчета следует, что в 2024 году компания увеличила закупку товаров у LG Electronics Inc. в 1,6 раза, до 36 млрд рублей (с 22,6 млрд рублей в 2023 году). Выручка от продажи произведенной продукции (на собственных предприятиях в России) упала почти в три раза, до 3,5 млрд рублей (с 9,7 млрд рублей). Себестоимость продаж возросла с 29,3 млрд рублей до 36 млрд рублей. Кредиторская задолженность российской компании перед LG Electronics на конец 2024 года достигала 7 млрд рублей (годом ранее — 2,8 млрд рублей).

В 2024 году компания зафиксировала чистую прибыль в 2,55 млрд рублей, что на 21,6% меньше, чем в 2023 году. Прочие доходы упали с 8 млрд рублей до 4,3 млрд рублей. Снизились доходы от продажи материалов и от курсовых разниц.

Три топ менеджера российской дочерней компании — генеральный директор Ро Енгнам, директор завода Ли Енг Мо и директор по экономике Чжун Сон Хек — получили вознаграждение по итогам работы в прошлом году в сумме 113,7 млн рублей против 93 млн рублей в 2023 году.

Нераспределенная прибыль компании на конец 2024 года достигла 33,1 млрд рублей против 30,5 млрд рублей по итогам 2023 года. Последний раз дочернее общество выплачивало дивиденды в пользу своего единственного участника, южнокорейской LG, в 2022 году — 10,3 млрд рублей.

В марте 2022 года LG Electronics сообщила о приостановке всех поставок в Россию. Компания обещала, что продолжит «следить за развитием ситуации». Причины приостановки в компании не раскрывали. LG продолжала регистрировать свои бренды в Роспатенте.

«ЛГ Электроникс РУС» занимается продажей и производством бытовой техники в России. Компания в 2024 году получала в Росаккредитации декларации соответствия для ввоза на территорию стран Таможенного союза вентиляторов, холодильных машин (чиллеров) и упаковки. Компания также оформляла декларации на продукцию, выпущенную на заводе в Рузе (Московская область) — кондиционеры, стиральные машины и холодильники.

В своей отчетности «ЛГ Электроникс РУС» дала оценку трудностям, с которыми сталкиваются компании при работе в России. Это санкции, которые влияют на экономику страны, и изменения в налоговой системе.

В компании заявили, что оценить последствия для экономики от существующих и возможных дополнительных санкций пока затруднительно, но не исключили их «существенное отрицательное влияние на российскую экономику».

Еще одна трудность — это частые противоречивые изменения в налоговой системе в РФ, что «допускает их неоднозначное толкование налоговыми органами». Налоговые риски в РФ могут оказаться «гораздо выше, чем в других странах», считают в «ЛГ Электроникс РУС».

В отчетности компания отразила мнение, что сможет продолжать свою деятельность в России, а существенная неопределенность для дальнейшей работы в этой стране отсутствует.

«Рост выручки в 2024 году может объясняться сохранением спроса на остатки продукции, а также возможными изменениями в бизнес-модели, например, реализацией товаров через альтернативные схемы поставок. При этом сокращение чистой прибыли говорит о том, что компания столкнулась с увеличением издержек, в том числе связанных с себестоимостью продаж», — пояснил Русбейс ведущий аналитик Amarkets Игорь Расторгуев.

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