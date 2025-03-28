LG, Hyundai и Samsung запланировали вернуться в Россию при отмене санкций

Корейские компании LG Electronics, Hyundai Motor Group и Samsung Electronics готовятся возобновить деятельность в России на фоне переговоров о мирном урегулировании военного конфликта на Украине. Об этом сообщила местная газета The Korea Times.

Что говорят в компаниях? Представители отрасли рассказали изданию, что LG частично возобновила работу завода по производству электроники в Москве. «Этот шаг направлен на предотвращение ухудшения состояния производственных мощностей, которые простаивали с начала [конфликта]», — заявил газете представитель LG. Он добавил, что «работа ведется с использованием запасов материалов на заводе».

По данным The Korea Times, Samsung также рассматривает возможность возобновить свой бизнес в России. В начале 2025 года компания нарастила маркетинговую активность в стране на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорили в информационно-аналитическом агентстве TelecomDaily.

В Hyundai изучают перспективы послевоенного российского рынка, но отметили, что «решение еще не принято». Газета уточнила, что дочерние компании Hyundai — Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel — ранее разместили вакансии в России.

Издание пишет, что Россия является «важным рынком» и «стратегическим узлом, соединяющим Центральную Азию и Европу». По данным МИДа Южной Кореи, на которые ссылается The Korea Times, двусторонняя торговля между Кореей и Россией достигла $29,9 млрд в 2021 году, при этом Россия заняла 12-е место среди крупнейших экспортных рынков Кореи на тот момент.

В марте Владимир Путин поручил кабмину проработать процедуру возвращения зарубежных компаний в Россию. Президент при этом говорил, что бывшие западные активы, проданные «по бросовой цене», выкупить обратно «за такие же скромные деньги» не получится.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что решения о возвращении иностранных компаний в Россию будет принимать «специальная комиссия», а каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

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