Samsung увеличил маркетинговую активность в России на 30%

Samsung в начале 2025 заметно нарастил рекламу своей продукции на российском рынке, рассказали «Коммерсанту» в информационно-аналитическом агентстве TelecomDaily. Официально в южнокорейской компании о возобновлении поставок техники в Россию не заявляли.

По данным TelecomDaily, за январь-февраль количество рекламы Samsung в России увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в сравнении с ноябрем-декабрем — на 10%. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, в основном «рекламную активность» Samsung ведет через оператора МТС, «инвестируя средства в продвижение своих гаджетов».

В МТС от комментариев отказались. В Samsung на вопрос о наращивании рекламных расходов не ответили, подчеркнув, что поставки в Россию по-прежнему приостановлены, решение об их возобновлении не принималось.

Зачем это Samsung? По словам источника газеты среди крупных поставщиков электроники, южнокорейская компания продвигает свою продукцию через партнеров из стран СНГ, в том числе вводит скидки для покупателей, компенсирует рассрочку и расширяет программу трейд-ин. «Перспективы роста в России у Samsung есть, он известен у покупателей, товар поставляется, а за счет ценовых промопрограмм в последние кварталы наблюдается рост продаж», — заявил изданию источник среди иностранных производителей смартфонов.

Как писал «Коммерсантъ», ушедшие из России иностранные бренды начали возобновлять рекламную активность на отечественном рынке еще весной прошлого года, однако Samsung начал делать это только сейчас. Количество рекламы Acer, Xiaomi и Honor в 2025 году на российском рынке не изменилось, уточнил Кусков.

Сообщения о возвращении ушедших с российского рынка компаний начали появляться после переговоров между Россией и США, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде. Агентство «Ренхап» писало, что южнокорейские Samsung, LG, Hyundai следят за реализуемой в отношении России санкционной политикой и могут вернуться в случае благоприятного развития ситуации. Hyundai также якобы рассматривает вариант выкупа своего бывшего завода в Петербурге.

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