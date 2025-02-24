Samsung увеличил маркетинговую активность в России на 30%
Samsung в начале 2025 заметно нарастил рекламу своей продукции на российском рынке, рассказали «Коммерсанту» в информационно-аналитическом агентстве TelecomDaily. Официально в южнокорейской компании о возобновлении поставок техники в Россию не заявляли.
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По данным TelecomDaily, за январь-февраль количество рекламы Samsung в России увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в сравнении с ноябрем-декабрем — на 10%. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, в основном «рекламную активность» Samsung ведет через оператора МТС, «инвестируя средства в продвижение своих гаджетов».
В МТС от комментариев отказались. В Samsung на вопрос о наращивании рекламных расходов не ответили, подчеркнув, что поставки в Россию по-прежнему приостановлены, решение об их возобновлении не принималось.
Зачем это Samsung? По словам источника газеты среди крупных поставщиков электроники, южнокорейская компания продвигает свою продукцию через партнеров из стран СНГ, в том числе вводит скидки для покупателей, компенсирует рассрочку и расширяет программу трейд-ин. «Перспективы роста в России у Samsung есть, он известен у покупателей, товар поставляется, а за счет ценовых промопрограмм в последние кварталы наблюдается рост продаж», — заявил изданию источник среди иностранных производителей смартфонов.
- Как писал «Коммерсантъ», ушедшие из России иностранные бренды начали возобновлять рекламную активность на отечественном рынке еще весной прошлого года, однако Samsung начал делать это только сейчас. Количество рекламы Acer, Xiaomi и Honor в 2025 году на российском рынке не изменилось, уточнил Кусков.
- Сообщения о возвращении ушедших с российского рынка компаний начали появляться после переговоров между Россией и США, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде. Агентство «Ренхап» писало, что южнокорейские Samsung, LG, Hyundai следят за реализуемой в отношении России санкционной политикой и могут вернуться в случае благоприятного развития ситуации. Hyundai также якобы рассматривает вариант выкупа своего бывшего завода в Петербурге.
Фото на обложке: Chung Sung-Jun / Getty Images
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