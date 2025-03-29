Бренд Victoria's Secret подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака

24 и 25 марта один из самых известных в мире производителей нижнего белья для женщин Victoria's Secret подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака. Это может быть как свидетельством намерения бренда вернуться в Россию, так и желанием защитить товарный знак от возможного аннулирования.

Как выяснили «РИА Новости», проанализировав базу данных Роспатента, заявитель «Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент» намерен «производить и продавать в России нижнее белье, спортивную одежду, косметические средства» и товары смежных категорий.

Появление новых заявок на регистрацию торговой марки можно счесть знаком о стремлении компании вернуться на отечественный рынок. Но у генерального директора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной есть и другая версия.

По ее мнению, бренд мог подать заявки, чтобы «защитить» свой товарный знак от возможного аннулирования («прекращения права по неиспользованию»):

«Логотип "VS" с подписью Victoria's Secret регистрируется в России впервые c 2016 года, — рассказывает эксперт. — Предыдущая регистрация по 03 и 25 классу была сделана в 2016 году». А с 2022 года, когда бренд заявил об уходе из России, товарный знак, соответственно, не используется.

После решения компании не развивать дальше бизнес в нашей стране, ее площадки в «Метрополисе» в 2023 году заняли магазины сети «Слепая курица» (владелец компании вложил в проект 300 млн собственных средств).

Также Victoria's Secret стал одним из брендов, к которым в 2022 году российские ТЦ подали иски (наряду с H&M, Uniqlo, Adidas и др.; суммы исковых требований были — от 57 тыс. рублей до 55 млн рублей).

А в феврале 2022 года бренд Victoria's Secret стал одним из первых производителей, который зарегистрировал торговые марки для продажи виртуального нижнего белья.

Фото на обложке: Victoria's Secret