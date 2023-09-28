Магазины сети «Слепая курица» займут площадки Zara Home и Victoria's Secret в «Метрополисе»

Магазины российской сети с люксовыми товарами «Слепая курица» откроются на месте торговых точек Victoria's Secret и Zara Home в московском торговом центре «Метрополис». Они заработают в 2024 году.

О том, что сеть откроет на месте ушедших брендов два флагманских магазина, рассказал РБК владелец компании Михаил Молчанов.

На бывшей площадке Victoria's Secret запустят продажи обуви и аксессуаров, уточнил Молчанов. На месте Zara Home заработает салон оптики.

Магазин с обувью и аксессуарами начнет продажи уже в январе, салон оптики — в апреле. Каждая точка расположится на площади 600 кв. м. По словам Молчанова, он собирается инвестировать в запуск магазинов 300 млн рублей собственных средств, в эту сумму входит и закупка товара.

Кроме того, уже в ноябре текущего года салон оптики «Слепой курицы» откроется на месте, где раньше располагался магазин американского бренда Tommy Hilfiger в ТЦ «Мега Химки». Вложения в запуск составят 90 млн рублей, говорит Молчанов. Он рассчитывает выйти на окупаемость в течение полутора-двух лет.

Ранее в Союзе торговых центров сообщили, что точки Tommy Hilfiger планируется перезапустить. Они и сейчас продолжают работать в некоторых ТЦ без вывесок.

После того, как международные бренды начали покидать российский рынок из-за вооруженного конфликта РФ с Украиной, отечественные сети стали активно занимать их торговые площадки. Так, на месте японского ритейлера Uniqlo размещаются магазины Lime и Gloria Jeans.

Фото на обложке: Pavel L Photo and Video / Shutterstock