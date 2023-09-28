Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Магазины сети «Слепая курица» займут площадки Zara Home и Victoria's Secret в «Метрополисе»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Магазины российской сети с люксовыми товарами «Слепая курица» откроются на месте торговых точек Victoria's Secret и Zara Home в московском торговом центре «Метрополис». Они заработают в 2024 году.

Магазины сети «Слепая курица» займут площадки Zara Home и Victoria's Secret в «Метрополисе»

О том, что сеть откроет на месте ушедших брендов два флагманских магазина, рассказал РБК владелец компании Михаил Молчанов.

На бывшей площадке Victoria's Secret запустят продажи обуви и аксессуаров, уточнил Молчанов. На месте Zara Home заработает салон оптики.

Магазин с обувью и аксессуарами начнет продажи уже в январе, салон оптики — в апреле. Каждая точка расположится на площади 600 кв. м. По словам Молчанова, он собирается инвестировать в запуск магазинов 300 млн рублей собственных средств, в эту сумму входит и закупка товара.

Кроме того, уже в ноябре текущего года салон оптики «Слепой курицы» откроется на месте, где раньше располагался магазин американского бренда Tommy Hilfiger в ТЦ «Мега Химки». Вложения в запуск составят 90 млн рублей, говорит Молчанов. Он рассчитывает выйти на окупаемость в течение полутора-двух лет.

Ранее в Союзе торговых центров сообщили, что точки Tommy Hilfiger планируется перезапустить. Они и сейчас продолжают работать в некоторых ТЦ без вывесок.

После того, как международные бренды начали покидать российский рынок из-за вооруженного конфликта РФ с Украиной, отечественные сети стали активно занимать их торговые площадки. Так, на месте японского ритейлера Uniqlo размещаются магазины Lime и Gloria Jeans.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Фото на обложке: Pavel L Photo and Video / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Итальянская одежная сеть OVS до конца ноября 2023 года откроет магазины в РФ
  2. 2 «Наша косметика стоит в “Золотом яблоке”»: как бренду выйти на федеральный уровень и повторить этот опыт
  3. 3 От вешалки до кассы: как видеоаналитика помогает фэшн-ритейлу оптимизировать подход к работе с покупателями
  4. 4 Футболка из молока, шуба из кукурузы и сумка из яблока — как новые технологии развивают устойчивую моду
  5. 5 10 отечественных брендов одежды, о которых вы могли не знать
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

28 сентября 2023

Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!»

29 сентября 2023

Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту

29 сентября 2023

Чемпионы добрых дел

Все ВОЗМОЖНОСТИ