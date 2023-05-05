«Коммерсантъ» узнал, какие магазины заработают на площадках бывшего Uniqlo

Uniqlo планирует закрыть большую часть крупных точек в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на консультантов в сфере торговой недвижимости. Компания по итогам 2022 года отразила убыток свыше 10 млрд рублей. Сам ритейлер пока официальных заявлений не делал.
По данным собеседников издания, место первого магазина Uniqlo в РФ в торговом центре «Атриум» в Москве займет магазин Lime. Gloria Jeans откроется в AFI Mall, где ранее также располагалась точка японского бренда.
В Gloria Jeans подтвердили эти сведения и добавили, что в ближайшей перспективе точки ритейлера заработают сразу на нескольких площадках бывшего Uniqlo.
Японский ритейлер приостановил работу своих магазинов в РФ в начале 2022 года в связи с введением ВС РФ на территорию Украины. В течение года сеть постепенно закрывала свои магазины в стране, по состоянию на январь их оставалось лишь 27 против 50, работавших до кризиса.
По словам директора ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, Gloria Jeans выступает основным претендентом на то, чтобы занять освобождающиеся площадки.
При этом, как отмечала директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, заменить бренд будет непросто в силу технологичности компании, ценовой политики и качества базовых моделей.
В феврале в Минпромторге заявили, что уход японского бренда никак не повлияет на состояние российского рынка. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, местные производители «способны прекрасно заместить» товары Uniqlo.
Фото на обложке: valerii eidlin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Нужно провести бесшовный ребрендинг и сохранить отношение к компании? Вот как это сделать
- 2 Уход зарубежных сервисов как окно возможностей для ИТ-бизнеса: на что обратить внимание?
- 3 Импортозамещение солверов: как оптимизировать логистику, HR и производство после ухода с рынка иностранных гигантов
- 4 Чем заменить западные облака после их ухода с российского рынка?
- 5 9 перспективных бизнес-идей после ухода иностранных компаний
ВОЗМОЖНОСТИ
05 мая 2023
05 мая 2023