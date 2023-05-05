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«Коммерсантъ» узнал, какие магазины заработают на площадках бывшего Uniqlo

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Uniqlo планирует закрыть большую часть крупных точек в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на консультантов в сфере торговой недвижимости. Компания по итогам 2022  года отразила убыток свыше 10 млрд рублей. Сам ритейлер пока официальных заявлений не делал.

«Коммерсантъ» узнал, какие магазины заработают на площадках бывшего Uniqlo

По данным собеседников издания, место первого магазина Uniqlo в РФ в торговом центре «Атриум» в Москве займет магазин Lime. Gloria Jeans откроется в AFI Mall, где ранее также располагалась точка японского бренда.

В Gloria Jeans подтвердили эти сведения и добавили, что в ближайшей перспективе точки ритейлера заработают сразу на нескольких площадках бывшего Uniqlo.

Японский ритейлер приостановил работу своих магазинов в РФ в начале 2022 года в связи с введением ВС РФ на территорию Украины. В течение года сеть постепенно закрывала свои магазины в стране, по состоянию на январь их оставалось лишь 27 против 50, работавших до кризиса.

По словам директора ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, Gloria Jeans выступает основным претендентом на то, чтобы занять освобождающиеся площадки.

При этом, как отмечала директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, заменить бренд будет непросто в силу технологичности компании, ценовой политики и качества базовых моделей.

В феврале в Минпромторге заявили, что уход японского бренда никак не повлияет на состояние российского рынка. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, местные производители «способны прекрасно заместить» товары Uniqlo.

Фото на обложке: valerii eidlin / Shutterstock

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