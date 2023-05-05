«Коммерсантъ» узнал, какие магазины заработают на площадках бывшего Uniqlo

Uniqlo планирует закрыть большую часть крупных точек в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на консультантов в сфере торговой недвижимости. Компания по итогам 2022 года отразила убыток свыше 10 млрд рублей. Сам ритейлер пока официальных заявлений не делал.

По данным собеседников издания, место первого магазина Uniqlo в РФ в торговом центре «Атриум» в Москве займет магазин Lime. Gloria Jeans откроется в AFI Mall, где ранее также располагалась точка японского бренда.

В Gloria Jeans подтвердили эти сведения и добавили, что в ближайшей перспективе точки ритейлера заработают сразу на нескольких площадках бывшего Uniqlo.

Японский ритейлер приостановил работу своих магазинов в РФ в начале 2022 года в связи с введением ВС РФ на территорию Украины. В течение года сеть постепенно закрывала свои магазины в стране, по состоянию на январь их оставалось лишь 27 против 50, работавших до кризиса.

По словам директора ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, Gloria Jeans выступает основным претендентом на то, чтобы занять освобождающиеся площадки.

При этом, как отмечала директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, заменить бренд будет непросто в силу технологичности компании, ценовой политики и качества базовых моделей.

В феврале в Минпромторге заявили, что уход японского бренда никак не повлияет на состояние российского рынка. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, местные производители «способны прекрасно заместить» товары Uniqlo.

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