В Минпромторге не переживают о возможном полном уходе Uniqlo из России

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов считает, что уход японского бренда одежды Uniqlo никак не повлияет на российский рынок. По словам политика, отечественные производители «способны прекрасно заместить» продукцию иностранной компании.
«Наши компании, которые мы презентовали на различных международных выставках, где они также получали призы, способны прекрасно заместить эту продукцию», — цитирует РИА слова замминистра.
Евтухов добавил, что одежда российских брендов «намного лучше по качеству, дизайну и стилю», чем продукция Uniqlo. Кроме того, освободившаяся ниша, по мнению представителя Минпромторга, может быть заполнена «хорошей продукцией» из «дружественных» стран.
На этой неделе «Коммерсант» рассказал, что Uniqlo может окончательно покинуть российский рынок. Японская компания приостановила работу в РФ в марте прошлого года на фоне начала спецоперации на Украине.
Фото: DimaBerlin / Shutterstock
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