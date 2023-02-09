«Коммерсант» узнал о планах Uniqlo окончательно уйти из России

Японская компания Uniqlo может окончательно уйти из РФ, рассказал «Коммерсанту» источник на рынке недвижимости.

Производитель и продавец одежды приостановил операции в РФ весной 2022 года в связи с началом боевых действий на территории Украины. В январе «Известия» писали, что Uniqlo закроет в России почти все магазины, оставив только пять точек.

Теперь сообщается, что компания расторгла соглашения об аренде в некоторых ТЦ и проинформировала об этом своих работников. По словам другого собеседника издания, Uniqlo запланировал уход из страны еще осенью.

Глава ритейл-департамента СОRE.XP Марина Малахатько указала на нецелесообразность дальнейшей оплаты аренды помещений магазинов Uniqlo, поскольку политическая ситуация не способствует возобновлению работы бренда. По ее словам, окончательный уход был неизбежен.

Заменить на российском рынке Uniqlo могли бы Sela или «Глория Джинс», полагает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Однако это будет непросто в силу ценовой политики и качества вещей японского производителя.

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