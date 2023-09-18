Магазины Tommy Hilfiger могут перезапустить в России до конца года

Магазины американского производителя одежды Tommy Hilfiger могут перезапустить в России уже в 2023 году, заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
По его словам, часть точек продолжает работать без вывесок и сейчас. Провести ребрендинг и возобновить их полноценную работу будет несложно, отмечает Люлин. Он напомнил, что вещи Tommy Hilfiger ввозят в Россию по схеме параллельного импорта, поэтому на ценах в обновленных магазинах отразится лишь влияние инфляции.
Как пояснили агентству ТАСС в группе компаний коммерческой недвижимости CRE+Retail group, в ТЦ «Авиапарк» магазины уже работают без вывесок. Остальные точки могут открыться до конца года, подтвердила совладелец группы Наталья Кермедчиева. По ее словам, магазины будут работать в тестовом режиме, взяв товар из сезонного стока дистрибуторов.
Но для достижения высоких финансовых результатов сети придется делать полноценный заказ коллекций, а это может случиться не раньше весны.
«В ассортименте может измениться то, что коллеги будут более консервативно подходить к закупке, смотреть пару сезонов, как изменится поведение покупателей. Но не думаю, что будет много перемен», — рассказала Кермедчиева.
В августе владелец брендов Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger — Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) — вышел из российского бизнеса. Новым владельцем и гендиректором местного подразделения стал Денис Щукин, а название структуры сменилось на ООО «Ритэйл Экселенс».
Фото на обложке: Gargantiopa /
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