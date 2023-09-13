Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в России

Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger — Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) — вышел из российского бизнеса. Новым владельцем и гендиректором местного подразделения стал Денис Щукин, а название структуры сменилось на ООО «Ритэйл Экселенс».

В профиле PVH на HeadHunter говорится, что в России корпорация управляла более чем 150 магазинами с учетом работающих по франшизе. «Ритэйл Экселенс», скорее всего, продолжит управлять бывшими точками PVH, пишет «Коммерсантъ».

По словам экспертов, сделка поможет снизить давление на международных рынках, сохранив возможность для возвращения в России.

Phillips-Van Heusen Corporation владеет брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co. В России компания развивала собственную розничную сеть магазинов Tommy Hilfiger и Calvin Klein. В начале марта 2022 года PVH объявила о приостановке работы в РФ.

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