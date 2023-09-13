Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger — Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) — вышел из российского бизнеса. Новым владельцем и гендиректором местного подразделения стал Денис Щукин, а название структуры сменилось на ООО «Ритэйл Экселенс».

Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в России

В профиле PVH на HeadHunter говорится, что в России корпорация управляла более чем 150 магазинами с учетом работающих по франшизе. «Ритэйл Экселенс», скорее всего, продолжит управлять бывшими точками PVH, пишет «Коммерсантъ».

По словам экспертов, сделка поможет снизить давление на международных рынках, сохранив возможность для возвращения в России.

Phillips-Van Heusen Corporation владеет брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co. В России компания развивала собственную розничную сеть магазинов Tommy Hilfiger и Calvin Klein. В начале марта 2022 года PVH объявила о приостановке работы в РФ.

Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Qiwi завершит реструктуризацию бизнеса на российский и международный в ноябре 2023 года
  2. 2 Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей
  3. 3 Литва конфискует зарегистрированные в России автомобили
  4. 4 VK прекратила листинг ценных бумаг на Лондонской бирже
  5. 5 В группе Raiffeisen допустили ребрендинг «Райффайзенбанка» после продажи или выделения

ВОЗМОЖНОСТИ

14 сентября 2023

AI News Hack

15 сентября 2023

ПромТех 2.3

15 сентября 2023

«Рейтинг Рунета-2023»

Все ВОЗМОЖНОСТИ