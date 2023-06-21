40% россиян готовы покупать иностранные бренды под новыми названиями — исследование

После ухода части иностранных брендов 40% россиян готовы покупать их продукцию под новыми названиями, показал опрос платформы для автоматизации маркетинга Mindbox, с которым ознакомился RB.RU.

Чаще всего жители страны покупают привычные иностранные бренды на маркетплейсах (43% случаев), в онлайн-магазинах (в 23% случаев) или перекупают товары у собственников на «Авито», в Telegram-каналах и другими способами (в 21% случаев).

Другая часть респондентов (45%) сообщила, что не готовы тратить время и деньги на поиск товаров иностранных брендов, которые закрыли свои магазины в РФ.

Почти каждый пятый (18% случаев) разочарован уходом брендов, столько же принципиально не готовы покупать бренды под новыми названиями или уже успели найти товары-аналоги на российском рынке (в 14% случаев).

Онлайн-опрос проводился в июне 2023 года, в нем приняли участие более 1,1 тыс. человек из городов-миллионников РФ.

После начала спецоперации часть брендов покинула российский рынок, продав бизнес местным партнерам. Часть магазинов открылись под новыми названиями. Так, бренд Reebok стал Sneaker BOX, Reserved — RE, Cropp — CR, Zara — Maag, Bershka — Ecru.

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