Российские дипломаты предложили США восстановить прямое авиасообщение

Российские дипломаты на переговорах с американскими коллегами в Стамбуле предложили восстановить прямое авиасообщение России с США, следует из официального заявления МИД России. На этом фоне акции «Аэрофлота» выросли более чем на 2% в ходе торгов в пятницу, 28 февраля.

«Были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных “раздражителей”, доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций <...> В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», — говорится в сообщении на сайте МИД России

В ведомстве уточнили, что переговоры проходили под руководством Александра Дарчиева, директора Департамента Северной Атлантики МИД России, и заместителя госсекретаря США Сонаты Коултер.

Кроме того, в ходе переговоров американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение Дарчиева послом России в США. «Его отъезд к месту службы в город Вашингтон ожидается в ближайшее время», — заявили в российском МИДе.

18 февраля Россия и США провели первые за три года переговоры в Эр-Рияде, на которых обсудили урегулирование конфликта на Украине. Встречу возглавили министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Как отметил Лавров, стороны договорились в ближайшее время назначить послов.

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