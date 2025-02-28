Российские дипломаты предложили США восстановить прямое авиасообщение
Российские дипломаты на переговорах с американскими коллегами в Стамбуле предложили восстановить прямое авиасообщение России с США, следует из официального заявления МИД России. На этом фоне акции «Аэрофлота» выросли более чем на 2% в ходе торгов в пятницу, 28 февраля.
- Новости
«Были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных “раздражителей”, доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций <...> В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», — говорится в сообщении на сайте МИД России
В ведомстве уточнили, что переговоры проходили под руководством Александра Дарчиева, директора Департамента Северной Атлантики МИД России, и заместителя госсекретаря США Сонаты Коултер.
Кроме того, в ходе переговоров американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение Дарчиева послом России в США. «Его отъезд к месту службы в город Вашингтон ожидается в ближайшее время», — заявили в российском МИДе.
- 18 февраля Россия и США провели первые за три года переговоры в Эр-Рияде, на которых обсудили урегулирование конфликта на Украине. Встречу возглавили министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Как отметил Лавров, стороны договорились в ближайшее время назначить послов.
Фото на обложке: Jaromir Chalabala / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Искусственный интеллект в малом бизнесе: теория и практика»
- 1 В России введут уголовную ответственность за DDoS-атаки Максимальный размер штрафа составит 2 млн рублей 06 июня 18:19
- 2 Wildberries опроверг слухи о покупке «Еаптеки» Представитель компании заявил, что переговоры не ведутся 06 июня 16:47
- 3 Банк России впервые за семь месяцев снизил ключевую ставку Она опустилась до 20% 06 июня 14:43
- 4 SMM-стратег Ткачук признался в проблемах с грамотностью и страхе перед поисковыми системами Предприниматель «гуглит» ошибки в словах только в режиме инкогнито 06 июня 13:26