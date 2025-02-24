Евросоюз отключил 13 российских банков от SWIFT
Евросоюз отключил 13 российских банков от платежной системы SWIFT в рамках 16-го пакета санкции против России. Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.
- Новости
Названия банков не раскрываются. В документе указано, что речь идет о «региональных банках, которые считаются важными для российской финансовой и банковской системы».
- ЕС также вводит запрет на транзакции для кредитных или финансовых организаций из третьих стран, которые используют Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — отечественный аналог SWIFT.
- Евросоюз запретит полеты на свою территорию авиакомпаниям третьих стран, которые будут выполнять перевозки внутри России. Под санкции также попадут компании, которые поставляют авиационные товары российским перевозчикам или для внутренних рейсов в России. Сейчас рейсы по России выполняют только отечественные авиакомпании. Минтранс сообщал, что ведутся переговоры с Казахстаном, но авиакомпании Air Astana и Scat заявляли, что планов запускать каботажные перевозки в России у них нет, пишет «Интерфакс».
- Под санкции также попали восемь российских СМИ: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и «Красная звезда». Они больше не смогут вещать на территории ЕС, но их сотрудники смогут вести профессиональную деятельность в европейских странах.
- Брюссель расширил список запрещенных к экспорту в Россию товаров. В него, в частности, вошли контроллеры для видеоигр, которые, по мнению европейских чиновников, используются для управления беспилотниками. Ранее речь шла о запрете поставок в Россию игровых консолей Xbox и PlayStation.
Контекст. Еврсоюз ввел 16-й пакет санкций в день третьей годовщины начала военной спецоперации России на Украине. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми ранее также заявил, что 24 февраля страна объявит о крупнейшем с 2022 года пакете антироссийских санкций. Подробности он не раскрыл.
Госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе заявил, что для завершения конфликта на Украине нужно, чтобы «все стороны пошли на уступки». Он подчеркнул, что принять участие в урегулировании предстоит и Евросоюзу, «поскольку он также наложил санкции»
Фото на обложке: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как заработать на продажaх»
- 1 Евросоюз приступил к разработке 17-го пакета антироссийских санкций Предложения представят не раньше лета 28 марта 10:51
- 2 В ЕС пообещали не вовлекать Казахстан в санкции против России Но пригрозили санкциями против казахский компаний 30 января 16:55
- 3 Tesla и BMW подали в суд на ЕС из-за пошлин на ввоз китайских электромобилей В BMW утверждают, что от тарифов «больше вреда, чем пользы» 27 января 19:51
- 4 Суд ЕС в ноябре рассмотрит дело главы Еврокомиссии о закупке вакцин Pfizer Дело касается контрактов на покупку препаратов 07 октября 18:56