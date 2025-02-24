Евросоюз отключил 13 российских банков от SWIFT

Евросоюз отключил 13 российских банков от платежной системы SWIFT в рамках 16-го пакета санкции против России. Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Названия банков не раскрываются. В документе указано, что речь идет о «региональных банках, которые считаются важными для российской финансовой и банковской системы».

ЕС также вводит запрет на транзакции для кредитных или финансовых организаций из третьих стран, которые используют Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — отечественный аналог SWIFT.

Евросоюз запретит полеты на свою территорию авиакомпаниям третьих стран, которые будут выполнять перевозки внутри России. Под санкции также попадут компании, которые поставляют авиационные товары российским перевозчикам или для внутренних рейсов в России. Сейчас рейсы по России выполняют только отечественные авиакомпании. Минтранс сообщал, что ведутся переговоры с Казахстаном, но авиакомпании Air Astana и Scat заявляли, что планов запускать каботажные перевозки в России у них нет, пишет «Интерфакс».

Под санкции также попали восемь российских СМИ: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и «Красная звезда». Они больше не смогут вещать на территории ЕС, но их сотрудники смогут вести профессиональную деятельность в европейских странах.

Брюссель расширил список запрещенных к экспорту в Россию товаров. В него, в частности, вошли контроллеры для видеоигр, которые, по мнению европейских чиновников, используются для управления беспилотниками. Ранее речь шла о запрете поставок в Россию игровых консолей Xbox и PlayStation.

Контекст. Еврсоюз ввел 16-й пакет санкций в день третьей годовщины начала военной спецоперации России на Украине. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми ранее также заявил, что 24 февраля страна объявит о крупнейшем с 2022 года пакете антироссийских санкций. Подробности он не раскрыл.

Госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе заявил, что для завершения конфликта на Украине нужно, чтобы «все стороны пошли на уступки». Он подчеркнул, что принять участие в урегулировании предстоит и Евросоюзу, «поскольку он также наложил санкции»

Фото на обложке: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images