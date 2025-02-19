Послы стран ЕС согласовали 16-й пакет антироссийских санкций, который в том числе запрещает поставки в Россию игровых консолей, джойстиков и авиасимуляторов, пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По словам одного из них, причина запрета — возможность использовать джойстики для управления беспилотниками.

В новый пакет санкций ЕС против России вошел запрет на продажу игровых приставок

https://rb.ru/news/eu-sanctions-gaming-consoles/

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