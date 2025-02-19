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В новый пакет санкций ЕС против России вошел запрет на продажу игровых приставок

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Послы стран ЕС согласовали 16-й пакет антироссийских санкций, который в том числе запрещает поставки в Россию игровых консолей, джойстиков и авиасимуляторов, пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По словам одного из них, причина запрета — возможность использовать джойстики для управления беспилотниками.

В новый пакет санкций ЕС против России вошел запрет на продажу игровых приставок
  1. Новости

По данным агентства, новый пакет санкций будет принят министрами иностранных дел стран ЕС 24 февраля, в третью годовщину начала военной спецоперации на Украине. Санкционные ограничения также вводятся в отношении импорта российского алюминия, а также 73 суден «российского теневого флота», которые используют для транспортировки нефти.

Запрет на импорт в ЕС российского алюминия будет введен в течение года с момента официального принятия пакета, пишет Reuters. Он также включает ограничительные меры в отношении 48 физических и 35 юридических лиц, их активы в Европе будут заморожены. Среди других запретов — экспорт хрома и некоторых химикатов, а также запрет на обслуживание нефте- и газоперерабатывающих заводов.

  • О планах ЕС запретить поставки консолей в Россию стало известно в конце января. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас тогда заявила, что под ограничения попадут приставки PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft. Ограничения в том числе затронут продавцов подержанных приставок.
  • Глава Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр, экс-руководитель «Nintendo Россия» Яши Хаддажи заявил РБК, что слова Каллас свидетельствует о ее непонимании игровой индустрии, поскольку «импортируемые в Россию игровые консоли даже не проходят транзитом через Европейский союз».

Фото на обложке: Caspar Camille Rubin / Unsplash

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