В новый пакет санкций ЕС против России вошел запрет на продажу игровых приставок
Послы стран ЕС согласовали 16-й пакет антироссийских санкций, который в том числе запрещает поставки в Россию игровых консолей, джойстиков и авиасимуляторов, пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По словам одного из них, причина запрета — возможность использовать джойстики для управления беспилотниками.
- Новости
По данным агентства, новый пакет санкций будет принят министрами иностранных дел стран ЕС 24 февраля, в третью годовщину начала военной спецоперации на Украине. Санкционные ограничения также вводятся в отношении импорта российского алюминия, а также 73 суден «российского теневого флота», которые используют для транспортировки нефти.
Запрет на импорт в ЕС российского алюминия будет введен в течение года с момента официального принятия пакета, пишет Reuters. Он также включает ограничительные меры в отношении 48 физических и 35 юридических лиц, их активы в Европе будут заморожены. Среди других запретов — экспорт хрома и некоторых химикатов, а также запрет на обслуживание нефте- и газоперерабатывающих заводов.
- О планах ЕС запретить поставки консолей в Россию стало известно в конце января. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас тогда заявила, что под ограничения попадут приставки PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft. Ограничения в том числе затронут продавцов подержанных приставок.
- Глава Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр, экс-руководитель «Nintendo Россия» Яши Хаддажи заявил РБК, что слова Каллас свидетельствует о ее непонимании игровой индустрии, поскольку «импортируемые в Россию игровые консоли даже не проходят транзитом через Европейский союз».
Фото на обложке: Caspar Camille Rubin / Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как управлять командой»
- 1 Спрос на консоли PlayStation и Xbox вырос на маркетплейсах в два раза На фоне новостей о возможном запрете поставок устройств из ЕС в Россию 10 февраля 16:43
- 2 В ЕС заявили о планах запретить поставки игровых приставок в Россию В Брюсселе считают, что их используют в военных целях 28 января 15:27
- 3 Microsoft представила новые версии своих консолей Xbox Series X/S Стоимость устройств будет начинаться от $349,99 22 августа 16:35
- 4 В России создадут свою игровую консоль: разбираемся, получится ли и когда И станет ли она аналогом PlayStation и Xbox 17 июля 17:46