Visa и Mastercard: смогут ли они вернуться в Россию и как это отразится на бизнесе

В феврале на фоне стремительного потепления отношений между Москвой и Вашингтоном стала появляться информация, что международные платежные системы Visa и Mastercard могут вернуться в Россию. О такой возможности, в частности, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Русбейс спросил у экспертов, при каких условиях и в какие сроки возможно возвращение, чего ждать бизнесу и что это значит для карт «Мир».

Могут ли вернуться Visa и Mastercard

До отмены санкций о возврате на рынок Visa и Mastercard говорить бессмысленно, заявил основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов. В случае возвращения эти платежные системы должны будут взаимодействовать с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор системы «Мир»), а сейчас это невозможно, объясняет эксперт.

На необходимость снятия санкций указывает также и Иван Ермохин, научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара. По его словам, санкции должны быть сняты как с НСПК, так и с российских банков, иначе платежные системы, а также иностранные банки-контрагенты не смогут с ними взаимодействовать.

В настоящее время у Visa и Mastercard нет острой необходимости бороться за российский рынок, считает СЕО брокера Mind Money (бывшая «Церих») Юлия Хандошко. Платежные системы могут заявлять, что «почти вернулись», создавая волну новостей, но, скорее всего, не будут спешить, считает она.

Как возвращение повлияет на бизнес и пользователей

Российский бизнес пострадал с уходом Visa и Mastercard и смог перестроиться, говорит кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова. Но возобновлению партнерства бизнес все равно будет рад, считает она: «Это значительно упростит внешнеторговые операции российских производителей».

Для отечественного бизнеса важнее не то, что российские карты будут работать за рубежом, а то, что иностранные карты будут работать в России, считает Беспалов. «Зарубежные гости смогут расплачиваться в России своими картами Visa и Mastercard. Для многих это важно с точки зрения эквайринга и других онлайн-оплат», — уверен он.

По словам руководителя направления цифровых платежей и методов оплаты СДМ-Банка Станислава Савельева, зарубежным платежным системам придется учитывать новые условия, в том числе доминирующее положение карт «Мир» и изменение потребительских привычек. «Основное, чем будут привлекать Visa и Mastercard, — это услуги трансграничных платежей: картами можно будет оплачивать покупки за границей, а также зарубежные стриминговые и другие сервисы», — полагает Савельев.

Больше всего выиграют россияне, которые часто бывают за границей по линии туризма или деловых поездок, говорит руководитель направления по развитию бизнеса российской брокерской компании ПБС Евгений Бабошкин. В плюсе будут и те, кто любит заказывать онлайн западные товары и услуги — например, книги и музыкальную продукцию, считает эксперт.

Смогут ли Visa и Mastercard вернуть свои позиции

Раньше Visa и Mastercard были монополистами на рынке платежей, и торговые точки платили 2–3% комиссии с оборота за их процессинг, рассказывает Юлия Хандошко. Но после ухода компаний появились альтернативы, в том числе вырос сегмент QR-платежей.

«Они оказались удобнее и дешевле — как для бизнеса, так и для банков. Это значит, что с экономической точки зрения никто особо не заинтересован в возвращении старых игроков. Если Visa и Mastercard вдруг решат вернуться, технически это не проблема – их просто подключат обратно. Но на практике рынок уже занят, и существующим игрокам явно невыгодно снова делить его с международными гигантами. По этой же причине доходность Visa и Mastercard теперь будет существенно ниже», — говорит эксперт.

Впрочем, есть и исключения — премиум-клиенты, которые часто ездят за границу, добавляет Юлия Хандошко. После ухода международных игроков им пришлось открывать счета в Казахстане, Турции, Армении, Киргизии и других странах. «Но это узкий сегмент. Массового возвращения старых игроков не будет. Даже если они захотят вернуться, конкурировать с уже сложившейся системой будет трудно», — резюмирует она.

«Есть большие сомнения, что ЦБ РФ будет рад «возвращению беглецов», поскольку в финансовой системе РФ была проведена колоссальная работа», — считает Евгений Бабошкин.

Сколько займет возвращение Visa и Mastercard

Чтобы подключить Visa и Mastercard обратно, потребуется провести значительную техническую и регуляторную подготовку, говорит Станислав Савельев. По его словам, процесс интеграции может занять от нескольких месяцев до года.

С этим согласен Иван Ермохин. «Необходимо провести работы по обеспечению технологической совместимости и сертификации продуктов, а также набрать людей в местные офисы платежных систем. Вероятно, что выпущенные до 2022 года карты работать не смогут, у многих из них истек срок действия», — объясняет эксперт.

Преимущества для карт «Мир»

НСПК будет в плюсе, если Visa и Mastercard вернутся, говорит Савельев, потому что это может расширить прием карт «Мир» в дружественных странах. Российские карты и правда смогут вернуться в отдельные условно-дружественные и нейтральные страны, согласен Беспалов. Но он считает, что это будет локальная история, потому что за рубежом карты «Мир» не стали массово распространены.

Снятие ограничений с НСПК, а также с российских банков приведет к тому, что карты «Мир» заработают в странах, где они не работали в последние годы, продолжает Ермохин. Например, в Турции их перестали принимать с осени 2022 года.

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