График сбоя сайта и приложения «Золотого яблока» пошел на спад

8 марта в популярном магазине парфюмерии и косметики «Золотое яблоко» произошел сбой: при пиковой нагрузке на сайт и приложение у некоторых пользователей наблюдались проблемы с оплатой или медленная загрузка ресурсов.

По данным Downdetector, пик жалоб пришелся на 11:00, 12:00 и 13:00 по московскому времени. Всего было зарегистрировано свыше 3,3 тыс. жалоб, большинство из которых — из Нижегородской, Ленинградской, Мурманской и Челябинской областей.

Больше всего проблем возникло с получением подарочных сертификатов в интернет-магазине. У кого-то не проходила оплата, а кому-то не доставляли письма с вложенным электронным подарком.

Как написали в официальном Telegram-канале «Золотого яблока», «видим, что в пиковой нагрузке у некоторых клиентов могут возникать сложности при оформлении онлайн-заказов, а также при отправке подарочных карт. Наша IT-команда работает над ситуацией, чтобы вы могли порадовать себя праздничным шопингом на привычной скорости».

В магазине заверили всех, кто отправлял подарочные карты онлайн, что «смски скоро долетят до получателей». По данным компании, работа всех сервисов к 15:00 по московскому времени нормализовалась. И эта информация соответствует графику Downdetector, которые регистрирует минимальное число жалоб (до 30).

Фото на обложке: Золотое яблоко / Telegram