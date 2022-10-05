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Турция предложила использовать свою платежную систему Troy вместо карт «Мир»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Центральные банки Турции и России обсуждают использование для безналичных платежей национальной турецкой платежной системы Troy вместо карт «Мир». Об этом сообщает газета Aydinlik со ссылкой на источники.

Турция предложила использовать свою платежную систему Troy вместо карт «Мир»

По данным газеты, в этом вопросе «наметилось некое продвижение» после 15-го заседания центральных банков России и Турции.

Если ЦБ РФ одобрит предложение Турции, то российские банки не под санкциями США смогут открыть счет в турецких банках, которые работают в России и также интегрированы в систему Troy. После этого кредитные организации РФ смогут выпускать соответствующую карту.

Турецкую систему Troy ввел в эксплуатацию Межбанковский карточный центр (BKM) в 2016 году — тогда у Турция появилась собственная платежная системя. По состоянию на март 2022 года, в обращении находится более 12 млн карт Troy. Эта система занимает на рынке Турции более 4%.

Ранее издание Aydinlik сообщало, что в Турции может появиться платежная система, которая станет альтернативой российским картам «Мир».

С российским «Миром» прекратили работу пять банков в Турции: Ziraat Bank, Vakifbank, Halkbank, Is bankasi и Denizbank.

Фото на обложке: Unsplash

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