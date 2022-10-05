Турция предложила использовать свою платежную систему Troy вместо карт «Мир»

Центральные банки Турции и России обсуждают использование для безналичных платежей национальной турецкой платежной системы Troy вместо карт «Мир». Об этом сообщает газета Aydinlik со ссылкой на источники.
По данным газеты, в этом вопросе «наметилось некое продвижение» после 15-го заседания центральных банков России и Турции.
Если ЦБ РФ одобрит предложение Турции, то российские банки не под санкциями США смогут открыть счет в турецких банках, которые работают в России и также интегрированы в систему Troy. После этого кредитные организации РФ смогут выпускать соответствующую карту.
Турецкую систему Troy ввел в эксплуатацию Межбанковский карточный центр (BKM) в 2016 году — тогда у Турция появилась собственная платежная системя. По состоянию на март 2022 года, в обращении находится более 12 млн карт Troy. Эта система занимает на рынке Турции более 4%.
Ранее издание Aydinlik сообщало, что в Турции может появиться платежная система, которая станет альтернативой российским картам «Мир».
С российским «Миром» прекратили работу пять банков в Турции: Ziraat Bank, Vakifbank, Halkbank, Is bankasi и Denizbank.
Фото на обложке: Unsplash
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