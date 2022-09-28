Три госбанка Турции отказались использовать платежную систему «Мир»

Три государственных банка Турции отказались использовать российскую платежную систему «Мир», сообщает турецкий телеканал NTV. Официально эта информация пока не подтверждалась.
По данным телеканала, госбанки решили выйти из российской платежной системы утром во вторник, однако официально решение еще оглашалось. Конкретные банки не упоминаются.
С российским «Миром» работали пять банков: государственные Ziraat Bank, Vakifbank, Halkbank и частные Is bankasi и Denizbank. Два последних ранее объявили о том, что прекращают обслуживание этих карт.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе поручил профильным министерствам проработать альтернативы использованию в стране карт «Мир».
Турецкое издание Aydinlik со ссылкой на источники сообщает, что детали о разработке платежной системы, которая станет альтернативой российским картам «Мир», будут объявлены через день или два.
Фото на обложке: Unsplash
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