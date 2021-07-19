Токсичны для человека: CEO «Мой склад» раскрыл опасность бумажных чеков

Бумажные кассовые чеки не дают никаких преимуществ ни бизнесу, ни клиентам, заявил CEO и сооснователь компании «Мой склад» Аскар Рахимбердиев. Они дорого обходятся предпринимателям, наносят вред окружающей среде, а токсичные вещества, которые содержатся в термобумаге, при контакте с кожей могут провоцировать развитие различных заболеваний.

По словам CEO и сооснователя компании «Мой склад» Аскара Рахимбердиева, которого цитируют РИА Новости, бумажные чеки должны уйти в прошлое. Руководитель напомнил, что по данным проекта «Разделительный Сбор», в России каждый день используют порядка 10 тысяч тонн термобумаги.

«Кассовые чеки, напечатанные на термобумаге, вредны для здоровья: токсин Бисфенол А, нанесенный на бумагу, способен проникать в кожу человека, провоцировать ряд заболеваний. Кроме того, это вещество делает документы непригодными для переработки», — отметил Аскар Рахимбердиев.

По его словам, постепенно в крупных городах покупатели и бизнес полностью перейдут на электронные чеки. Он полагает, что для отдельных категорий граждан это создаст сложности, но большинство быстро оценят удобство и возможности.

Сооснователь компании полагает, что переход на электронные чеки позволит сэкономить деньги, природные ресурсы и время. Еще одно преимущество таких чеков заключается в том, что их нельзя потерять или забыть, и они не выцветают на солнце.

Некоторые налоговые вычеты можно будет оформить по электронным чекам без сбора каких-либо дополнительных документов и посещения налоговой инспекции, добавил руководитель.

В феврале этого года Федеральная налоговая служба запустила сервис «Мои чеки онлайн». В нем каждому покупателю доступны собственные электронные чеки.

Эксперт объяснил, что сейчас в личный кабинет сервиса автоматически поступают данные только за дистанционные покупки. Например, за поездку в такси или за каршеринг, а также покупки в интернет-магазине. В остальных случаях, если клиент хочет получить электронный чек, ему нужно попросить при оплате товара или услуги, указав свой номер телефона или электронную почту.

«Стоимость каждого бумажного чека варьируется от 10 до 20 копеек. А при организации курьерской доставки экономия составит от 24 тысяч рублей. При использовании бумажных платежных документов каждому курьеру нужно выдать мобильную кассу (стоимость от 17 тысяч рублей) и платить за ее ежегодную перерегистрацию (около 7 тысяч рублей). Если вместо бумажных использовать электронные чеки, то курьеру на смартфон ставится приложение, которое будет выдавать эти самые чеки, или же курьер может показывать клиентам QR-код, по которому доступен электронный документ», — рассказывает Аскар Рахимбердиев

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Фото:fotodrobik/Shutterstock