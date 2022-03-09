Платежная система UnionPay: история, особенности, где оформить карту

В ночь на 6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Теперь картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, нельзя расплачиваться за границей и в иностранных интернет-магазинах. Однако нам все еще доступна китайская платежная система UnionPay, которая работает в 180 странах мира. Рассказываем, что это за система и в каких российских банках можно оформить такую карту.

UnionPay создана в 2002 году при поддержке Центрального банка КНР. До появления AliPay, платежной системы от Alibaba Group, UnionPay занимала монопольное положение в Китае.

Одна из интересных особенностей этой системы — огромная база пользователей. Дело в том, что каждый китаец, у которого есть банковский счет, уже подключен к UnionPay, потому что является клиентом одного из 165 банков-участников. До мая 2017 года UnionPay использовалась только для офлайн-операций, а затем ввела возможность оплаты по QR-коду через мобильное приложение.

UnionPay — один из самых распространенных методов оплаты в Китае, который принимают практически все бизнесы и государственные учреждения. Среди всех китайских платежных систем UnionPay наиболее распространена за границей и доступна в 180 странах мира.

Снять средства с таких карт можно во многих банкоматах в Азии, Северной Америке и Европе, а расплатиться за покупки — в большом количестве магазинов, в том числе в крупных торговых центрах. Кроме того, UnionPay обрабатывает практически все мировые валюты.

Как работает

Платежная система UnionPay работает со всеми мобильными устройствами и сайтами. Оффлайн-платежи физической картой проходят через POS-терминал.

Комиссия за транзакции через UnionPay взимается с продавцов (онлайн и оффлайн), а не покупателей. Она складывается из доли банка (0,7%) и UnionPay (0,1%).

Где оформить в России

Сейчас получить карту на базе UnionPay можно в нескольких российских банках. Однако из-за высокого спроса некоторые из них повысили плату за оформление.

Например, в «Газпромбанке» заявку можно подать только в офисе, а стоимость оформления составит 5 тысяч рублей. Для клиентов банка «Санкт-Петербург» стоимость обслуживания карты UnionPay Classic составит 5 тысяч рублей в год.

На данный момент карта UnionPay доступна в следующих банках:

«Россельхозбанк»;

«Почта Банк»;

«Промсвязьбанк»;

Банк ЗЕНИТ;

«Газпромбанк»;

КБ «Солидарность»;

Банк «Санкт-Петербург»;

«Всероссийский банк развития регионов» (ВБРР);

«Примсоцбанк».

Совкомбанк начнет выпускать карты «Халва» на базе UnionPay весной этого года, как сообщается на его официальном сайте. Некоторые банки, в том числе Сбербанк и «Тинькофф», также планируют добавить кобейджинговую карту Мир-UnionPay.

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Фото на обложке: Antonio Baccardi / Shutterstock