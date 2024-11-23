ТАСС: Карты UnionPay «Газпромбанка» перестали работать в Турции

Турецкие государственные и коммерческие банки прекратили обслуживание карт системы UnionPay «Газпромбанка» — причем как корпоративных, так и индивидуальных.

В этом убедились корреспонденты ТАСС в Стамбуле и Анкаре. Они пишут, что при попытке снять любую сумму в местных банкоматах терминалы выводят на экран уведомление о технической ошибке. В некоторых случаях банкомат пишет, что карта не обслуживается.

Ранее Минфин США в новом пакете антироссийских санкций наложил запрет на деятельность «Газпромбанка». Кредитная организация заранее предупредила клиентов о возможных проблемах с картами UnionPay за рубежом.

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