«Газпромбанк» предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом

«Газпромбанк», попавший под новый пакет финансовых санкций США, предупредил своих клиентов о возможных проблемах в работе карт китайской платежной системы Union Pay за рубежом, сообщает РБК со ссылкой на внутреннюю рассылку банка.

«С 21 ноября могут наблюдаться сложности в работе карт платежной системы Union Pay за рубежом. Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства», — говорится в письме банка, направленном всем держателям карт Union Pay.

Накануне банк в своем Telegram-канале заверил клиентов, что попадание под санкции никак не повлияет на обслуживание клиентов и работу любых карт внутри России.

Похожее предупреждение о возможном нарушении работы карт Union Pay за рубежом выпустил также попавший под вчерашний пакет американских санкций «Примсоцбанк» По словам поддержки банка, клиентам за рубежом рекомендуется как можно скорее снять наличные из-за вероятного нарушения работы карт системы Union Pay за пределами России. Банк также временно приостановил переводы в иностранной валюте.

На данный момент карты китайской платежной системы UnionPay в России выпускают «Газпромбанк», «Примсоцбанк», «Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ)» и «Россельхозбанк». Ранее оформление карты Union Pay предлагали «МТС-банк», «Т⁠-⁠Банк», «Русский стандарт» и «Почта-банк», однако выпуск карт был прекращен после попадания этих банков под санкционные ограничения.

Минфин США ввел новый пакет санкций против около 100 российских финансовых организаций и физлиц 21 ноября этого гожа. Под ограничения, в частности, попали «Газпромбанк», госкорпорация «Дом.РФ» и «БКС Банк», а также первые зампреды Центробанка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин.

По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, «Газпромбанк» является «каналом приобретения военного оборудования для России» (цитата по Reuters).