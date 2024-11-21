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США ввели санкции против «Газпромбанка», «Дом.РФ» и двух зампредов ЦБ

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Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Минфин США ввел санкции против «Газпромбанка», госкорпорации «Дом.РФ», «БКС Банка» и ряда других кредитных организаций. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

США ввели санкции против «Газпромбанка», «Дом.РФ» и двух зампредов ЦБ
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Также под ограничения попали глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, первые зампреды ЦБ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин. Всего санкционный список пополнили около 100 физлиц и компаний.

Западные страны начали вводить санкции против России после присоединения Крыма в 2014 году и начала военной спецоперации на Украине в 2022 году. Ограничения затронули крупнейшие компании, включая «Норникель», Мосбиржу, «СПБ Биржу», «Ингосстрах», научно-исследовательский автомобильный институт НАМИ, платежную систему «Мир» и девелоперскую группу ПИК.

Владимир Путин называл отмену всех ограничений одним из условий начала мирных переговоров по Украине.

Фото на обложке: Anadolu / Getty Images

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