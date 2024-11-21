Минфин США ввел санкции против «Газпромбанка», госкорпорации «Дом.РФ», «БКС Банка» и ряда других кредитных организаций. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

США ввели санкции против «Газпромбанка», «Дом.РФ» и двух зампредов ЦБ

https://rb.ru/news/sanctions-usa-russia/

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